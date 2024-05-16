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التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يشارك في «الدولي للنشر والكتاب» بالرباط

«أبوظبي للغة العربية» يشارك في «الدولي للنشر والكتاب» بالرباط
17 مايو 2024 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في فعّاليات الدورة الـ 29 من المعرض الدولي للنشر والكتاب 2024، الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية في الفترة بين 10 و19 مايو 2024 في فضاء السويسي بالعاصمة المغربية الرباط.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المركز على التعريف بجهوده الرامية إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وحضورها باعتبارها وعاءً للفكر، وركيزة أساسية للحراك الثقافي بمجمله، إضافة إلى سعيه لنشر ودعم الثقافة العربية، وتعريف أكبر قدر من الجمهور العربي على أحدث مشاريعه، ومبادراته الثقافية، وتقديم مجموعة جديدة من أحدث إصداراته، فضلاً عن تعزيز روابط التعاون التي تجمعه مع العديد من الجهات والمؤسّسات الثقافية ودور النشر العربية والعالمية.
ويعرض المركز في جناحه أكثر من 450 عنواناً، منها 50 عنواناً جديداً من مشروعي «كلمة و»إصدارات«وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات. تحل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» ضيف شرف الدورة الـ 29 في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط من 10 إلى 19 مايو 2024. ومنذ انطلاقته الأولى في عام 1987، رسّخ المعرض الدولي للنشر والكتاب مكانته في المشهد الثقافي المغربي باعتباره الملتقى الأدبي الأبرز الذي يحتفي بالكتاب وصناعته وبالكُتّاب والمبدعين، وقد استطاع على مرّ السنين أن يكون مقصداً للكتّاب والمثقّفين والقرّاء المهنيين في قطاع اقتصاد الكتاب والنشر، حيث تستقبل أروقته الغنية والمتنوّعة كل عام مئات الآلاف من الزائرين، ويجمع 743 عارضاً يمثلون 48 دولة في العالم، ليشكّل بذلك صلة وصل مع جديد عالم النشر المغربي والدولي، ومحفلاً يشهد على مدى 10 أيام حركة فكرية وثقافية تربط الزوّار والمتلقّين بعالم الكتاب والنشر.

الرباط
المعرض الدولي للنشر والكتاب
مركز أبوظبي للغة العربية
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المغرب
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