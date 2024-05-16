ضمن جولته الأوروبية.. «تريندز» في «سالونيك الدولي للكتاب» باليونان

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن المحطة اليونانية من جولته البحثية الأوروبية، أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات أمس، جناحه في معرض سالونيك الدولي للكتاب، حاملاً رسالة ورؤية بحثية تؤكد ريادته العالمية، كما يعرض عشرات العناوين من إصداراته البحثية والمترجم بعضها إلى 15 لغة وتغطي مختلف المجالات العلمية والسياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية، إضافة إلى الإسلام السياسي.

وعلى هامش المشاركة، عُقدت جلسة حوارية بين وفد «تريندز للبحوث والاستشارات» برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، والدكتور أندرياس بانوتسوس، مؤسس ورئيس مركز التحليلات الاستراتيجية الدولية باليونان، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات الحيوية، شملت المشهد الجيوسياسي الراهن والعلاقات الدولية والتحليل الاستراتيجي، بالإضافة إلى آفاق التعاون البحثي المشترك بين مركز «تريندز» ومركز التحليلات الاستراتيجية الدولية باليونان.

وناقش باحثون وخبراء من الجانبين، خلال الجلسة الحوارية، دور المراكز البحثية والفكرية في قراءة هذه الأحداث، مؤكدين أهميته في استشراف الأحداث، وتقديم رؤى وازنة لمواجهة التحديات، وشددوا على أهمية التعاون وتبادل الأفكار والخبرات.

وأعرب الدكتور أندرياس بانوتسوس عن تقديره لمركز «تريندز» ومساهماته في مجال البحوث الاستراتيجية، كما أعرب عن رغبة مركز التحليلات الاستراتيجية الدولية باليونان في تعزيز التعاون مع المركز في مختلف المجالات.



تبادل الأفكار

من جانبه رحب الدكتور محمد العلي بهذا التعاون، مشيراً إلى أن «تريندز» يعمل على تعزيز التعاون البحثي مع مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل الأفكار والخبرات وتقديم رؤى تحليلية موضوعية حول القضايا العالمية.

وأضاف أن أجندة «تريندز» خلال جولته البحثية في اليونان لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستمتد لفتح آفاق الحوار الفكري والبحثي مع مؤسسات فكرية وبحثية عالمية أخرى، وتوسيع نطاق تأثير المركز على المستوى الدولي، وإثراء الحوار الدولي وتعزيز التفاهم بين مختلف الثقافات.

وحول مشاركة «تريندز» في معرض سالونيك للكتاب قال الدكتور محمد عبدالله العلي، إن هذه المشاركة تأتي استمراراً لجولته البحثية الأوروبية، وتأكيداً على ريادته في مجال البحوث والاستشارات، والتزامه بنشر المعرفة القائمة على البحث العلمي، واستشراف المستقبل بالمعرفة المعززة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المركز يواصل العمل بلا توقف لتحقيق هذه الرؤية العالمية لكي يكون منصة عالمية للحوار الفكري والثقافي.

وأوضح أن المركز سينظم في جناحه، على هامش مشاركته في المعرض، جلسات ونقاشات حوارية تتناول مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمعرفة.