«الشارقة للمسرح المدرسي» يختتم أعماله

الشارقة (وام)

اختتمت، صباح اليوم، في قصر الثقافة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فعاليات الدورة ال11 من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي.

وتم الإعلان عن العروض الفائزة بجوائز «أفضل تمثيل»، و«الاستعراض والأداء التعبيري» و«لجنة التحكيم الخاصة» و«أفضل عرض متكامل» و«أفضل إخراج» و«جائزة الأداء الجماعي المتميز»، وذلك بحضور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة رئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير المهرجان، وإدارات المدارس المشاركة، وأولياء الأمور.

وتم تنظيم المرحلة التمهيدية للدورة ال11 من المهرجان، بمشاركة واسعة للمدارس الحكومية في مدينة الشارقة والمنطقتين الشرقيَّة والوسطى في الفترة من 22 أبريل - 9 مايو، وتأهل 15عرضاً إلى المرحلة الختامية التي انطلقت يوم 13 من الشهر الجاري، وخضعت العروض المتأهلة لمعاينة لجنة تحكيم عربية ضمت الفنان الدكتور حبيب غلوم من الإمارات رئيساً، وعضوية الفنان أحمد السلمان من الكويت، والفنانة آلاء شاكر من العراق.

ورفعت اللجنة أسمى عبارات الشكر والامتنان إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة على الرعاية الكريمة لهذا المهرجان، الذي يمثل نموذجاً يحتذى بجهوده البناءة الهادفة إلى إثراء مسيرة التربية والتعليم في الدولة، وبمقوماته الإداريَّة، وتجهيزاته الفنيَّة، وحضوره المتجدد، كما امتدحت اللجنة المستوى الفني للعروض المشاركة.

الفائزون

وفازت بجائزة أفضل تمثيل لعروض الحلقة الأولى (مختلطة) الطالبة ريم عمر عن مشاركتها في عرض «طريق ليلى» لمدرسة الرويضة للتعليم الأساسي، والطالبة ميثاء نصيب عن دورها في «الدمى تحتج» لمدرسة الثميد للتعليم الأساسي، والطالبة عائشة راشد عن دورها في «مرجان» لمدرسة عاتكة بنت زيد للتعليم الأساسي، وفاز الطالب إبراهيم خالد النقبي بالجائزة عن دوره في العرض نفسه.

وفيما يتعلق بعروض الحلقة الثانية (بنات)، منحت جائزة أفضل تمثيل للطالبة حليمة النقبي والطالبة عذيبة أحمد عن دوريهما في «العمر لا يعود للوراء» لمدرسة خولة بنت ثعلبة للتعليم الأساسي، والطالبة ريان أحمد عن دورها في «الخادمات» لمدرسة الحور للتعليم الأساسي.

وفاز بجائزة أفضل تمثيل لعروض الحلقة الثانية (بنين) الطالب محمد إقبال عن دوره في «بطل من ورق» لمدرسة عبدالله السالم للتعليم الأساسي، والطالب معاذ سعيد عن دوره في «تحت السيطرة» لمدرسة المدام للتعليم الأساسي، والطالب يوسف إسماعيل الدرمكي عن دوره في «حديث مرسوم» لمدرسة القدوة للتعليم الأساسي.

وفازت بجائزة أفضل تمثيل لعروض المرحلة الثانويَّة (بنات) الطالبة فاطمة فهد الحمادي عن دورها في «خروج» لمدرسة أم عمارة للتعليم الثانوي، والطالبة شما مرشد عن دورها في «هواجس» لمدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الثانوي، والطالبة هيا حمدان النقبي عن دورها في «خروج» لمدرسة أم عمارة للتعليم الثانوي.

وفاز بجائزة أفضل تمثيل لعروض المرحلة الثانويَّة (بنين) الطالب محمد عبد السلام، والطالب حمدان محمد راشد، عن دوريهما في «الوصايا» لمدرسة العروبة للتعليم الثانوي، والطالب مبارك جمال عن دوره في «البرواز» لمدرسة الثميد للتعليم الثانوي.

جائزة التأليف

أما جائزة التأليف لعروض الحلقة الأولى، ففازت بها المعلمة ذكرى علي الذيب عن نصها «مرجان»، وذهبت الجائزة في مسار عروض الحلقة الثانية (بنات) إلى المعلمة خلود الزعابي عن نصها «كان والمبتدأ الملك» الذي قدمته مدرسة مليحة للتعليم الأساس. وفي مسار الحلقة الثانية (بنين)، فاز بالجائزة المعلم باسم أحمد بركة عن نصه «تحت السيطرة». وفي مسار المرحلة الثانويَّة (بنات)، فازت بالجائزة المعلمة حنان عامر علي عن نصها «صديقتي الخياليَّة» لمدرسة البردي للتعليم الثانوي. ونال الجائزة ذاتها المعلم حسام عبد العزيز عن نصه «الوصايا».

جائزة الاستعراض

جاءت نتيجة «جائزة الاستعراض والأداء التعبيري» كالتالي: عن الحلقة الأولى، فازت بالجائزة مدرسة الثميد للتعليم الأساسي عن عرضها «الدمى تحتج». وعن الحلقة الثانية (بنات)، فازت بالجائزة مدرسة مليحة للتعليم الأساسي عن عرضها «كان والمبتدأ الملك». وعن الحلقة الثانية (بنين)، مدرسة عبدالله السالم للتعليم الأساسي عن عرضها «بطل من ورق». وعن المرحلة الثانويَّة (بنات)، مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الثانوي عن عرضها «هواجس». وعن المرحلة الثانويَّة (بنين)، مدرسة الثميد للتعليم الثانوي عن عرضها «البرواز».

جائزة الأداء الجماعي

أما «جائزة الأداء الجماعي المتميز»، فجاءت على النحو التالي: عن عروض الحلقة الأولى، توجت بالجائزة مدرسة الرويضة عن عرضها «طريق ليلى». وعن الحلقة الثانية (بنات)، مدرسة الحور للتعليم الأساسي عن عرضها «الخادمات». وعن الحلقة الثانية (بنين)، مدرسة القدوة للتعليم الأساسي عن عرضها «حديث مرسوم». وعن عروض المرحلة الثانويَّة (بنين)، مدرسة الخليل بن أحمد للتعليم الثانوي عن عرضها «جحيم». وعن عروض الثانويَّة (بنات)، فازت مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الثانوي عن عرضها «هواجس».

جائزة لجنة التحكيم

جاءت «جائزة لجنة التحكيم الخاصة» كما يلي: عن الحلقة الأولى، منحت الجائزة إلى الطالبة حلا محمد فيض عن دورها في «طريق ليلى». والحلقة الثانية (بنات)، ظفرت بها دانة محمد الظهوري عن دورها في «الخادمات». وعن الحلقة الثانية (بنين)، فازت المعلمة عائشة ثابت القايدي عن إخراجها «حديث مرسوم». وعن المرحلة الثانويَّة (بنات)، فازت بالجائزة الطالبة عائشة جبريل عن دورها في «صديقتي الخياليَّة». وعن المرحلة الثانويَّة (بنين)، منحت الجائزة لمسرحيَّة «البرواز».

أفضل إخراج

وتوجت بـ«جائزة أفضل إخراج» عن عروض الحلقة الأولى، المعلمة موزة خلفان الحافري مخرجة «الدمى تحتج»، وعن عروض الحلقة الثانية (بنات) المعلمة مروة سامي مخرجة «العمر لا يعود للوراء»، وعن الحلقة الثانية (بنين) المعلم خالد رسلان مخرج «بطل من ورق»، وعن المرحلة الثانويَّة (بنات) الطالبة عائشة حمدان النقبي مخرجة «خروج»، وعن عروض المرحلة الثانويَّة (بنين) المعلم باسم عادل عبد التواب مخرج «البرواز».

أفضل عرض

أما «جائزة أفضل عرض متكامل»، فجاءت نتيجتها كما التالي: عن عروض الحلقة الأولى فاز عرض «طريق ليلى»، وعن عروض الحلقة الثانية (بنات) «العمر لا يعود للوراء»، وعن الحلقة الثانية (بنين) «بطل من ورق»، وعن المرحلة الثانويَّة (بنات) «خروج»، وعن المرحلة الثانويَّة (بنين) «الوصايا».