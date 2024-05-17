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الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة حول حقوق المؤلف والملكية الفكرية

الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة حول حقوق المؤلف والملكية الفكرية
18 مايو 2024 00:54

أبوظبي (وام)

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أكدت ندوة، نظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، التزام دولة الإمارات بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية.
وسلطت الندوة، التي عقدت بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، الضوء على القوانين والإجراءات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص حقوق المؤلف. وأكد حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات، في كلمته الافتتاحية للندوة، اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالحقوق الفكرية انطلاقاً من كونه مؤسسة ثقافية لديها مجموعات أرشيفية وإنتاج فكري، بالإضافة إلى عقود تفصيلية مع جهات عدة كرخصة استخدام نتاج الجهة لفترة معينة، أو الاستخدام الحصري، أو الاستخدام المحدد، وكل رخصة لها تبعاتها المالية والقانونية، ما يضطر الأرشيف والمكتبة الوطنية لملاحقة الممارسات السلبية.

الملكية الفكرية
الإمارات
حقوق الملكية الفكرية
حقوق المؤلف
وزارة الاقتصاد
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