الشارقة تتصدر المشهد الثقافي اليوناني في «سالونيك الدولي للكتاب»

سالونيك - اليونان (الاتحاد)

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن حضور الشارقة «ضيف شرف» في معرض سالونيك الدولي للكتاب لعام 2024، يمثل امتداداً للروابط الثقافية العميقة بين الحضارتين العربية واليونانية، والتي أرسى دعائمها نخبة من كبار العلماء والفلاسفة في كلا الحضارتين، الذين أسسوا جسوراً للحوار الثقافي، وحافظوا بإنجازاتهم العلمية الخالدة على الإرث المعرفي الإنساني العربي واليوناني، مشيرة إلى أن الشارقة تحمل اليوم الشعلة نفسها التي حملها رواد الفلسفة اليونانية والعلماء العرب والمسلمون، الذين تركوا بصماتهم النيِّرة على مسار العلم والمعرفة.

جاء ذلك في خطاب رئيس للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، خلال حفل افتتاح الدورة الـ 20 من «معرض سالونيك الدولي للكتاب»، الذي يحتفي بالشارقة كأول ضيف شرف عربي تقديراً لدورها الثقافي والحضاري الذي يشكّل شهادة حية على الروابط التاريخية بين اليونان والعالم العربي، بحضور، نخبة من رؤساء ومديري المؤسسات الثقافية والأدبية في الدولة، ومجموعة واسعة من قادة الفكر والأدب والثقافة، وممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، حيث يستضيف المعرض في الدورة الأكبر في تاريخه 850 ناشراً، وأكثر من 1500 كاتب ومتحدث وخبير في صناعة الكتاب من 40 دولة، لتقديم أكثر من 400 فعالية.



شعلة المعرفة

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «نحن في العالم العربي واليونان، نفخر بحضارتين عظيمتين أثرتا الإنسانية عبر العصور، وكان علماؤنا العرب واليونانيون جسوراً للعلم والمعرفة، حيث عملوا على ترجمة وصون الأعمال الأدبية والعلمية، مخلِّدين بذلك إرثاً ثقافياً لا يقدر بثمن، وإنه لشرف عظيم أن نرى أحفادهم اليوم يواصلون حفظ هذا التراث الغني، وتعزيز أواصر التعاون والصداقة التي رسّخها أسلافنا. ومن خلال فعاليات مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب ومعرض سالونيك الدولي للكتاب، نحن نحمل الشعلة التي أنارها أجدادنا، معتزّين بالمعرفة ومحتفين بلغة التفاهم والحوار التي زرعوها».

وأشارت الشيخة بدور القاسمي إلى أن مشاركة الشارقة ضيف شرف المعرض فرصة مثالية لتعميق أواصر التواصل والتعاون بين جمهورية اليونان ودولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ختام خطابها، دعت الجميع إلى زيارة جناح الإمارة، الذي يضم مجموعة غنية من الفعاليات والأنشطة الثقافية، مما يفتح لهم نافذة على إرث دولة الإمارات العربية المتحدة الأدبي ومبادراتها الثقافية العالمية.



أفق مفتوح للحوار

من جانبه، رحّب عمدة مدينة سالونيك، السيد ستيليوس أنجيلوديس بوفد إمارة الشارقة المشارك في المعرض، وأشار إلى أن ما تقوده الشارقة من جهود ثقافية على مستوى العالم وضع اليونان من جديد على تواصل حي وفاعل مع راهن وتاريخ الثقافة العربية والإماراتية، مؤكداً أن الشارقة ظلت سباقة في فتح أفق الحوار والتواصل مع اليونان ومختلف بلدان أوروبا.

بدوره، أعرب كريستوس ديماس، نائب وزير الثقافة اليوناني، عن فخره وترحيبه بضيوف اليونان في معرض سالونيك الدولي للكتاب، قائلاً: «إنه لشرف عظيم لنا أن نستضيفكم في هذا الحدث الثقافي البارز، حيث تشكل الكتب القوة السحرية للجمع بين الثقافات والأمم، وهي الأداة الأمثل للتواصل الثقافي وبناء الجسور بين الشعوب».

وأضاف ديماس: «نؤمن بأن الكتب تقرب بيننا وتربط مجتمعاتنا، فاليونان ملتزمة بتقليص هذه المسافة الثقافية وستكون حاضرة بقوة في الدورة القادمة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب».

وتابع ديماس مؤكداً أهمية الحدث: «نتطلع إلى بناء المزيد من الجسور الثقافية مع الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونريد أن نستكشف دور الكتب في لعب دور أكبر في تعزيز الفهم المتبادل والصداقة بيننا».

من جهته، أكد نيكوس كوكيس، رئيس مؤسسة الثقافة اليونانية، روح التبادل الثقافي التي تجسّدها مشاركة الشارقة في «معرض سالونيك الدولي للكتاب 2024»، وأضاف: «يشهد المعرض حضوراً استثنائياً لسيدات الشارقة المتخصصات في قطاع النشر، وفي مقدمتهن الشيخة بدور القاسمي، التي نحمل لها كل التقدير والامتنان لما قدمته من رؤى ثاقبة وروح تعاونية ومبادرات مبتكرة».



شخصية قيادية

أشارت نوبي تشاتزي جيورجو مديرة معرض سالونيك الدولي للكتاب، إلى الجهود الدولية التي تقودها الشيخة بدور القاسمي للنهوض بصناعة النشر ودعمها لحضور الناشرات في قطاع صناعة الكتب، حيث قالت: «في الشارقة شخصية قيادية لها أثر ملموس وكبير على النشر العالمي، ومبادراتها تجاه المرأة أحدثت فرقاً كبيراً تجاه مساهمة وحضور المرأة الناشرة عالمياً».

وعقب الاحتفال الرسمي للمعرض، قامت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، بإزاحة الستار عن جناح الشارقة، مُعلنةً انطلاق مشاركة الإمارة «ضيف شرف» على معرض سالونيك الدولي للكتاب 2024، حيث شهد الجناح زيارة سعادة الدكتور علي عبيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى جمهورية اليونان الذي اطلع على معروضات الجناح، بما في ذلك كتب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإصدارات لكتّاب إماراتيين، بالإضافة إلى معروضات تراثية وأدوات تبرز جماليات الموروث الإماراتي. واستكملت الشيخة بدور القاسمي جولتها في أرجاء معرض سالونيك الدولي للكتاب، حيث التقت بمجموعة من العارضين والناشرين، واطلعت على إصدارات دور النشر الإماراتية والعربية المشاركة، مُعربةً عن إعجابها بالغنى الثقافي والأدبي الذي يحفل به المعرض.