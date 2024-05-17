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التعليم والمعرفة

«الفجيرة للفنون» تبحث مع وزارة الثقافة تطوير المشاريع الفنية المشتركة

«الفجيرة للفنون» تبحث مع وزارة الثقافة تطوير المشاريع الفنية المشتركة
17 مايو 2024 20:15

الفجيرة (وام)
بحثت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة مع وزارة الثقافة، سبل تعزيز التعاون الفني والثقافي، وتطوير المشاريع المشتركة في إطار تبادل الخبرات والبرامج التي تصب في خدمة المشهد الثقافي والفني في دولة الإمارات.
وأكد علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، خلال اجتماعه مع الدكتورة منى السويدي، مستشارة البرامج والمشاريع في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بوزارة الثقافة، في مقر الأكاديمية، بحضور وداد الحمودي، مدير مركز الفجيرة الإبداعي، وراوية عبد الله، مدير المسرح الوطني، أهمية تعزيز التعاون الفني مع الشركاء الاستراتيجيين للأكاديمية، وذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وحرص سموه بأن تكون إمارة الفجيرة منارة لجميع الفنون على الساحتين العربية والدولية. 
وقال الحفيتي إن التعاون المشترك مع وزارة الثقافة يأتي من خلال تبادل الخبرات وتنمية المواهب الشابة وتعزيز مهاراتهم، لإبراز كفاءات فنية جديدة، في المجتمع المحلي. وشدد على أهمية تنظيم البرامج والفعاليات مع المؤسسات الفنية والثقافية داخل الدولة وعلى رأسها وزارة الثقافة بما يعزز من تنشيط الحركة الثقافية والفنية بين جميع الأطراف المعنية.
وثمنت الدكتورة منى السويدي الدور الكبير الذي تقوم به أكاديمية الفجيرة للفنون في نشر الفنون في الدولة واستقطاب كافة فئات المجتمع، مؤكدة أهمية التعاون المشترك مع الأكاديمية، عبر اللقاءات الدورية واستقبال أنشطة منتسبي الأكاديمية في مختلف فروع الوزارة.

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