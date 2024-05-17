إشادة بجهود «تريندز» وحضوره العالمي وتأكيد دور الثقافة في العلاقات الدولية

سالونيك - اليونان (الاتحاد)

يواصل جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات، المشارِك في «معرض سالونيك الدولي للكتاب 2024» في اليونان، فعالياته وأنشطته، حيث استقطب عدداً من المسؤولين والكتّاب والباحثين والجمهور، الذين اطّلعوا على عشرات العناوين من إصداراته البحثية المتنوعة، التي تحلّل وتستشرف القضايا الراهنة. فيما استعرضت جلساتٌ حوارية مع عدد من المعاهد والمراكز البحثية الفكرية والجامعية آفاقَ التعاون المشترك، بما يعزز المعرفة، ودَور البحث العلمي في استشراف المستقبل.

وزار الجناحَ، في يومه الأول، سعادةُ الدكتور علي عبيد الظاهري، السفير فوق العادة ومفوض دولة الإمارات لدى اليونان، الذي وجّه كلمة لوفد «تريندز»، مشيداً بحضوره الفاعل في المعرض وجهوده البحثية العالمية، مؤكداً دَور الثقافة في العلاقات الدولية.

كما زار الجناحَ كلٌّ من الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ضيف شرف «معرض سالونيك الدولي للكتاب 2024» هذا العام، وأحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وزوي كونستانوتو، الرئيس السابق للبرلمان اليوناني، إضافةً إلى عدد من الإعلاميين والأكاديميين، وأشاد الجميع بإصدارات «تريندز» المتنوعة، ونتاجه البحثي والمعرفي، مثمّنين ما يقوم به من جهد معرفي بحثي، إضافةً إلى حضوره الفاعل في المحافل الثقافية الدولية.



شركاء «تريندز»

وفي قلب معرض سالونيك الدولي للكتاب، عقد اجتماع تنسيقي بين «تريندز» وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، ضم الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، وعدد من الإعلاميين، ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تؤكد أهمية التعاون وتكامل الأدوار، وتسليط الضوء على دور معارض الكتب ومراكز الفكر والبحث العلمي والاعلام في تعزيز المعرفة القادرة على صنع المستقبل.



تعاون مع مراكز بحثية يونانية

وعلى هامش المعرض، وضمن المحطة اليونانية من جولة تريندز البحثية الأوروبية، عقد وفد وباحثو تريندز للبحوث والاستشارات حواراً مع الدكتورة ماريا غافونيلي، المديرة العامة للمعهد اليوناني للسياسة الأوروبية والخارجية ELIAMEP، والدكتورة إيمانويلا دوسيس، مديرة برنامج الماجستير في دراسات جنوب شرق أوروبا بجامعة أثينا الوطنية وكابوديستريان، تركز حول آفاق التعاون البحثي المشترك، وأهمية البحث العلمي في فتح أبواب الحوار، ونشر المعرفة.

وفي بدابة الحوار تعرّف كل طرف إلى الاهتمامات البحثية للطرف الآخر، وتمّت مناقشة سبل التعاون من خلال التشارك في إصدار المطبوعات، وتنظيم الموائد المستديرة والفعاليات العلمية، والتبادل الطلابي.



جسور التواصل

وأكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، التزام المركز ببناء جسور التواصل مع المؤسسات البحثية الرائدة في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن «البحث العلمي هو مفتاح فهم التحديات المعقدة التي تواجهها المجتمعات، وصياغة حلول فاعلة لها». وأضاف: «نثمّن شراكتنا مع المعهد اليوناني للسياسة الأوروبية والخارجية وجامعة أثينا، ونؤمِن بأن تبادل الأفكار والخبرات سيسهم في إثراء المعرفة، وتعزيز التعاون الدولي».

من جانبها، أعربت الدكتورة غافونيلي، عن سعادتها بتعاونها مع تريندز، مشيرةً إلى أن «المركز يتمتع بسمعة طيبة في مجال البحوث والدراسات والاستشارات، ونعتقد بأن التعاون معه سيسهم في تعزيز فهمنا للقضايا الإقليمية والدولية». وأضافت: «نحن ملتزمون بنشر المعرفة وتعزيز الحوار بين مختلف الثقافات، ونؤمِن بأن البحث العلمي هو أداة قوية لتحقيق هذه الأهداف».

بدورها، أكدت الدكتورة دوسيس، أهمية التعاون البحثي بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث، مشيرةً إلى أن «هذا التعاون ضروري لضمان جودة البحوث وتأثيرها على المجتمع».

وأضافت: «نحن نتطلع إلى العمل مع تريندز على مشاريع بحثية مشتركة تسهم في تعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف البلدان».

وخلصت الجلستان الحواريّتان إلى تأكيد أهمية تعزيز التعاون البحثي بين تريندز والمعهدَين اليونانيين، وتبادل الخبرات والمعلومات، لمعالجة التحديات المشتركة، وتعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف البلدان.