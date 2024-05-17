هالة بدري: المتاحف مراكز مهمة لحفظ الإرث الثقافي

دبي (الاتحاد)

لفتت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» إلى أهمية ما تقدمه المتاحف من تجارب ثقافية وتعليمية قادرة على إثراء معارف الأفراد والارتقاء بمستوى وعيهم بالتراث وعناصره المتنوعة.

وقالت: «تشكل المتاحف مراكز مهمة لحفظ الإرث الثقافي، وتعزيز علاقة الأجيال بالموروث الحضاري، وتعريفهم بالقيم الأصيلة، وتمكينهم من استكشاف الماضي العريق بصور مختلفة، ما يرسخ الهوية الوطنية في نفوسهم، ويشجعهم على المساهمة في رسم ملامح المستقبل واستشرافه».

ونوهت إلى أن متاحف دبي تحولت إلى وجهات سياحية ثقافية متميزة بفضل ما تقدمه من برامج ومبادرات ملهمة، تشجع روح الابتكار لدى الأجيال، وتحفزهم على البحث والتعلم في المجالات التراثية والتاريخية كافة، ومؤكدة حرص الهيئة على تفعيل دور المتاحف في دعم السياحة الثقافية، وتعزيز حضور التراث المحلي على الخريطة العالمية، انطلاقاً من مسؤوليتها الثقافية الهادفة إلى صون التراث المادي وغير المادي والمحافظة عليه.