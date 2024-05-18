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التعليم والمعرفة

وفاء المطوع: توقفت 20 عاماً وعدت بقوة

من أعمال وفاء المطوع
19 مايو 2024 01:31

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

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الفنانة التشكيلية الإماراتية وفاء المطوع، بدأت رحلتها الفنية مبكراً، وذلك عام 1988، حيث حازت وقتها المركز الأول في مسابقة عيد الاتحاد، كما أقامت أول معرض شخصي لها عام 1994، وشاركت في عدد كبير من المعارض محلياً ودولياً، من بينها معرض الصيد والفروسية، ومعارض مجلس التعاون الخليجي، ومعرض فرحة وطن بالكويت، وتتعلق أغلب لوحات وفاء بالتراث الواقعي، باستخدام الألوان الزيتية. 
تقول وفاء عن بدايتها الفنية: «بدأت احتراف الرسم وأنا في السادسة عشرة من عمري عندما لمست أختي الكبرى موهبتي وقامت بتسجيلي في المجمع الثقافي، ومن خلاله وبفضل أساتذتي واهتمامهم الدائم بي، تشكلت موهبتي، ومن هنا كان للمجمع الثقافي الدور الكبير في رحلتي الفنية، حيث كانت كل الأدوات مجاناً، بالإضافة إلى قيامه بصرف مبلغ شهري للطلاب المتميزين، وكان عبارة عن كوبون مشتريات لمستلزمات الرسم».
واستطردت المطوع: «بعد ذلك أقام لي المجمع معرضاً شخصياً، ولكن بعدها توقفت عشرين عاماً عن الرسم بسبب الزواج وتبعاته من أطفال ومسؤولية، وعندما قررت العودة انتابتني المخاوف بعد أن امتلأت الساحة بفنانين يمتلكون مستوى عالياً في الفن التشكيلي، لكني اتجهت إلى التحدي والعودة بقوة، حتى استطعت تحقيق ما أصبو إليه مجدداً».
وتضيف وفاء «أرسم بالألوان الزيتية فقط وأنتمي للمدرسة الواقعية»، وعن طموحاتها، تقول: «في السنوات الأخيرة أصبح التركيز على الرسم قوياً ومميزاً، من خلال المسابقات الكبيرة والرسومات بالمناطق السياحية والعامة بالشوارع، لذلك أجتهد لكي أرد الجميل لوطني الحبيب وللمجمع الثقافي».

معرض الصيد والفروسية
الثقافة
مجلس التعاون الخليجي
الكويت
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