حضور فاعل لـ«تريندز» في «سالونيك للكتاب»

اليونان (الاتحاد)

استقطب جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات في «معرض سالونيك الدولي للكتاب 2024» في اليونان، عدداً من المسؤولين والكتّاب والباحثين والجمهور الذين اطّلعوا على عشرات العناوين من إصداراته البحثية المتنوعة، التي تحلّل وتستشرف القضايا الراهنة، فيما استعرضت جلساتٌ حوارية مع عدد من المعاهد والمراكز البحثية الفكرية والجامعية آفاقَ التعاون المشترك، بما يعزز المعرفة، ودَور البحث العلمي في استشراف المستقبل.

حضور فاعل

زار الجناح، الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية اليونان، الذي أشاد في كلمة لوفد «تريندز»، بحضوره الفاعل في المعرض وجهوده البحثية العالمية، مؤكداً دور الثقافة في العلاقات الدولية، كما زار الجناحَ كلٌّ من الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ضيف شرف «معرض سالونيك الدولي للكتاب 2024» هذا العام، وأحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، إضافةً إلى عدد من الإعلاميين والأكاديميين، وأشاد الجميع بإصدارات «تريندز» المتنوعة، ونتاجه البحثي والمعرفي، مثمّنين ما يقوم به من جهد معرفي بحثي، إضافةً إلى حضوره الفاعل في المحافل الثقافية الدولية.

تعزيز المعرفة

وفي قلب معرض سالونيك الدولي للكتاب، استضاف مركز تريندز برئاسة الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي للمركز في جناحه، السادة رؤساء تحرير صحف الاتحاد والبيان والخليج و«جلف نيوز»، كما عقد اجتماعاً تنسيقياً بين «تريندز» وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، من الإعلاميين، ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تؤكد أهمية التعاون وتكامل الأدوار، وتسليط الضوء على دور معارض الكتب ومراكز الفكر والبحث العلمي، والإعلام في تعزيز المعرفة القادرة على صنع المستقبل.

فتح أبواب الحوار

على هامش المعرض، وضمن المحطة اليونانية من جولة تريندز البحثية الأوروبية، عقد وفد وباحثو تريندز للبحوث والاستشارات حواراً مع الدكتورة ماريا غافونيلي، المديرة العامة للمعهد اليوناني للسياسة الأوروبية والخارجية (ELIAMEP)، والدكتورة إيمانويلا دوسيس، مديرة برنامج الماجستير في دراسات جنوب شرق أوروبا بجامعة أثينا الوطنية وكابوديستريان، تركز حول آفاق التعاون البحثي المشترك، وأهمية البحث العلمي في فتح أبواب الحوار، ونشر المعرفة.

وأشارت غافونيلي إلى أن «المركز يتمتع بسمعة طيبة في مجال البحوث والدراسات والاستشارات، وأضافت «نحن ملتزمون بنشر المعرفة، وتعزيز الحوار بين مختلف الثقافات، ونؤمن بأن البحث العلمي هو أداة قوية لتحقيق هذه الأهداف».

تبادل الخبرات

فيما أكدت د. إيمانويلا دوسيس، أهمية التعاون البحثي بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث، مشيرةً إلى أن هذا التعاون ضروري لضمان جودة البحوث وتأثيرها على المجتمع، وأضافت «نحن نتطلع إلى العمل مع تريندز على مشاريع بحثية مشتركة تسهم في تبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف البلدان»، وتعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف البلدان.