دعم إصدارات الناشر الإماراتي بالسوق العالمي

الشارقة (الاتحاد)

خلال مشاركتها، ضمن برنامج الشارقة أول ضيف شرف عربي على الدورة الـ39 من «معرض سالونيك الدولي للكتاب» في اليونان، استعرضت «جمعية الناشرين الإماراتيين» التجربة الإماراتية المتميزة في حقل النشر، والجهود التي تقودها للنهوض بقطاع النشر الإماراتي والعربي وتعزيز الحوار الثقافي الإماراتي- العالمي في ظل رؤى وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية للجمعية.

أعدت الجمعية برنامجاً ثرياً يهدف إلى دعم الناشر الإماراتي وترويج إصداراته، وتشجيعه على التعاون مع الناشرين اليونانيين والدوليين المشاركين في المعرض، وبحث آفاق تعزيز التعاون في مجال الترجمة من وإلى اللغة العربية.

ومثّل الجمعية في المعرض وفد يضم عبدالله الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والشريك المؤسس لدار الرمسة، والكاتبة الإماراتية أميرة بن كدرة، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والشريك المؤسّس لدار غاف للنشر، إضافة إلى فاطمة الخطيب، عضو مجلس إدارة الجمعية ومؤسِّسة دار سدرة للنشر، وخالد العلي، مؤسس دار بوابة الكتاب للنشر.

وفي هذا الإطار، أكد عبدالله الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن استضافة إمارة الشارقة كأول ضيف شرف عربي في معرض سالونيك الدولي للكتاب، تمثّل بوابة جديدة تفتحها الإمارة للاحتفاء بالثقافة الإماراتية والعربية، وتعزيز الانفتاح والحوار المثمر بين الحضارات على النطاق العالمي.

وقال: «يعكس احتفاء اليونان بالشارقة وإسهاماتها في الثقافة العربية والإنسانية العلاقة التاريخية والمتجذرة بين المؤسسات الثقافية في الشارقة ونظيراتها في اليونان، كما يُعَدُّ فرصةً متجددةً لتعزيز الجهود المشتركة والتعاون في الحقل الثقافي بهدف صون إنجازاتنا وتجسيد قيمنا الثقافية، والتمسك بالآداب والفنون والإبداع منطلقاً لحوار ذي أثر إيجابي مستدام على الإنسانية».

من جهته، أشار راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، إلى أن مشاركة الشارقة كأول ضيف شرف عربي في معرض سالونيك الدولي للكتاب تمثّل فرصة جديدة لتوطيد جسور التواصل الثقافي بين الإمارات العربية المتحدة واليونان، ومحطة مهمة لتسليط الضوء على المشهد الثقافي الغني في الدولة، مؤكداً أن الجمعية حريصة خلال مشاركتها على التعريف بمقوّمات سوق النشر في الإمارات، وفتح آفاق جديدة أمام الناشر الإماراتي لتوطيد أواصر التعاون مع مجتمع النشر الدولي والإسهام في ازدهار صناعة الكتاب في الدولة.

وتشمل أجندة مشاركة الجمعية في هذا الحدث الدولي تنظيم عدد من جلسات حوارية لبيع وشراء حقوق النشر والترجمة جمعت فيها بين الناشرين الإماراتيين المشاركين وعدد من الناشرين اليونانيين والدوليين لاستكشاف آفاق تعزيز التعاون بينهم، وتوسيع حصة الناشر الإماراتي في سوق النشر العالمي، وزيادة حضور الكتاب العربي على الساحة الثقافية الدولية.