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التعليم والمعرفة

«تريندز».. يعزز التواصل البنّاء بين الثقافات

خلال الحلقة النقاشية (من المصدر)
20 مايو 2024 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن فعاليات مركز تريندز للبحوث والاستشارات، المصاحبة لمشاركته في معرض سالونيك الدولي للكتاب باليونان، نظم في جناحه بالمعرض حلقة نقاشية تحت عنوان «العلاقة الثقافية بين دول مجلس التعاون الخليجي واليونان».
تناولت الحلقة التي حضرها إلى جانب جمع من المسؤولين والإعلاميين والأكاديميين والطلاب، سعادةُ الدكتور علي عبيد الظاهري، السفير فوق العادة ومفوض دولة الإمارات لدى اليونان، أربعة محاور رئيسة، تتمثل في الحضور الجيوسياسي للقوى العظمى والوضع العام في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ودور اليونان في تحقيق الاستقرار والربط مع أوروبا، والعلاقات الخليجية الأوروبية في مجال الطاقة، وأولويات السياسات الخليجية والمرحلة القادمة من التنمية.
افتتح الحلقة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» بكلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين، وأكد أهمية تعزيز التواصل الفعال بين دول مجلس التعاون الخليجي واليونان، وشدّد على أن التواصل الفعال والبناء بين الثقافات والشعوب والمجتمعات هو الذي يخلق التفاهم ويعزز من بناء الصور الإيجابية لكل طرف عن الطرف الآخر.
وأشار العلي إلى أن العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي واليونان تتمتع بعمق تاريخي وثقافي، وأن كلا الحضارتين اليونانية والعربية استفادتا من بعضهما البعض، وكونتا إرثاً إنسانياً مشتركاً.
وقالت صوفيا بابادوبولو، رئيسة تحرير إدارة شمال اليونان في وكالة الأنباء المقدونية بأثينا، أن اليونان تسعى لأن تصبح جسراً بين قارتين، ليس لإمدادات الطاقة فحسب، بل أيضاً لخدمات الاتصالات والخدمات اللوجستية، حيث إن التعاون بين دول شرق المتوسط في مجال الطاقة يهدف إلى تعزيز فرص السلام والازدهار.
من جانبه، أكد الدكتور سبيريدون ليتساس، أستاذ نظريات العلاقات الدولية بجامعة مقدونيا، أن الشراكة الاستراتيجية بين اليونان والإمارات العربية المتحدة تمثل شراكة شاملة تهدف للتعاون الوثيق في مجالات الدفاع والدبلوماسية والتجارة والسياحة والطاقة وغيرها، وأوضح أن الدولتين تسعيان سعياً حثيثاً للحفاظ على تراثهما الثقافي الغني.
بدوره، شدد الخبير الاقتصادي ستيفن سكاليت المستشار العلمي بقطاع تريندز غلوبال على أن كلاً من اليونان ومجلس التعاون الخليجي يتمتعان بموقع جغرافي مميز يسهم في إرساء أساس دائم للنمو الاقتصادي والسلام والاستقرار. 

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
معرض سالونيك الدولي للكتاب
اليونان
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