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التعليم والمعرفة

سلطان النيادي: القراءة محرك للعقول الشابة

لطيفة بنت محمد خلال المؤتمر وفي الصورة سلطان النيادي وإيزابيل أبو الهول
20 مايو 2024 01:34

دبي (وام)

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إطلاق فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «القراءة للمتعة»
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أكد معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أهمية القراءة كعنصر أساسي في بناء شخصية الشباب ودعم الابتكار والإبداع، خلال فعاليات مؤتمر القراءة للمتعة.
وقال معاليه، في تصريحات له على هامش المؤتمر الأول لمشروع «القراءة للمتعة» الذي أطلقته مؤسسة الإمارات للآداب، إن القراءة غذاء للروح، ومحرك للعقول الشابة التي تسعى نحو التميز والابتكار، ونحن في المؤسسة الاتحادية للشباب نشجع هذه العادة، من خلال مبادرات متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي والتحفيز، على القراءة في شتى المجالات.
وأضاف: من خلال القراءة، يمكن للشباب بناء قاعدة معرفية تسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة وقيادية، ونحن نعمل جاهدين لتوفير الدعم الكامل للشباب لتمكينهم من الاستفادة القصوى من الموارد التي تعزز من قدراتهم الفكرية والعملية.
وتطرق معاليه إلى أهمية القراءة في تشكيل الشخصيات القيادية، وكيف أن التعلم المستمر هو جزء لا يتجزأ من النجاح، مشيراً إلى أن القراءة كانت عنصراً حاسماً في تطوير مهاراته الشخصية منذ الصغر.
وكان معالي الدكتور سلطان النيادي قد شارك في جلسة حوارية بعنوان «ماذا يعني مصطلح القراءة للمتعة في دولة الإمارات؟»، ناقش خلالها التحديات التي تواجه القراءة، والفرص وقصص النجاح في دولة الإمارات، وكيف ساعدته القراءة في مسيرته نحو الفضاء.

سلطان النيادي
القراءة
الشباب
لطيفة بنت محمد
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