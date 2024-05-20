المسرحيون الإماراتيون يعلنون عن «اليوم الإماراتي للمسرح»

محمد عبد السميع (الشارقة)

أقرت الجمعية العمومية لجمعية المسرحيين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اجتماعها عن «اليوم الإماراتي للمسرح» ليكون مناسبة سنوية تحتفي به جمعية المسرحيين والمسرحيون الإماراتيون بمسرحهم ومنجزاته ومبدعوه، واختاروا مناسبة عزيزة على قلوبهم وهي تاريخ يوم ميلاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكون موعداً وتاريخاً لليوم الإماراتي للمسرح، تيمناً برمزية هذا التاريخ الذي اعتبروه ميلاداً حقيقياً للمسرح في الإمارات، وعرفاناً بأيادي صاحب السمو البيضاء على المسرح في الإمارات، رعاية ودعماً وإنتاجاً وتوجيها، وهو التاريخ الذي وهب الله للمسرح الإماراتي من التجأ المسرح لقلبه عندما ارتجف المسرح خوفاً من قبضة من رأى فيه تحدياً له. وهكذا فإن الثاني من يوليو من كل عام سيكون موعداً للوفاء والعرفان وتجديد العهد لرفع راية المسرح الإماراتي بكل اعتزاز وثقة في المحافل المحلية والعربية والعالمية.



رد الجميل

وقال الكاتب المسرحي إسماعيل عبدالله، رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين: يوم ميلاد سلطان الثقافة، هو يومنا الإماراتي للمسرح، وهو يوم ميلاد الرؤية والبصيرة التي خطت بنا إلى المستقبل، ميلاد اليد التي قدمت وكافأت وصافحت الإبداع والمبدعين، ميلاد القلب الذي سطر بالقلم جواهر المعرفة والإبداع المسرحي في نصوص طافت الأرض مبشرة بإنسانية حضارتنا، ميلاد الحكمة التي رفعت من شأن الثقافة في بناء الإنسان، وجعلت من بلادنا قبلة للمسرحيين من كل أصقاع الدنيا، لذا نرى المسرحيين الإماراتيين موجودين ومؤثرين محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضاف إسماعيل عبدالله: ستنظم الجمعية احتفالية تشكل حصاداً للموسم المسرحي السنوي، وتشمل الاحتفالية السنوية: تكريم ثلاث شخصيات من رواد الحركة المسرحية المحلية ممن لم يتم تكريمهم سابقاً.

وتكريم الفرقة المسرحية المتميزة، وتكريم مسرحيي الإمارات (فرقاً وأفراداً) الفائزين في المهرجانات المسرحية المحلية (أيام الشارقة المسرحية، مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، مهرجان دبي لمسرح الشباب). وكذلك الفائزين في المهرجانات الخارجية.

وختم إسماعيل عبدالله تصريحه بقول: إن رد الجميل لصاحب الفضل هو بعض من وفاء مستحق لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، هو بعض من واجبنا تجاه بلادنا ومستقبلها، تجاه مواطننا، وتجاه مبدعينا المسرحيين، وسيكون اليوم الإماراتي للمسرح مناسبة سنوية لتجديد العهد والالتزام.