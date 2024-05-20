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التعليم والمعرفة

«الإمارات لحقوق النسخ» تعزز أنشطتها دولياً في «سالونيك الدولي للكتاب»

«الإمارات لحقوق النسخ» تعزز أنشطتها دولياً في «سالونيك الدولي للكتاب»
20 مايو 2024 19:26

الشارقة (الاتحاد)

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شاركت «جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ» في معرض «سالونيك الدولي للكتاب» في اليونان، ضمن برنامج الشارقة ضيف شرف المعرض، حيث استعرضت إنجازاتها بوصفها أول مؤسسة في المنطقة معنية بحقوق النسخ وحفظ حقوق المبدعين من الكتّاب والناشرين.
وعلى مدار فترة مشاركتها للسنة الثانية على التوالي، عمل الوفد في هذا المعرض الدولي، الذي أقيم في الفترة من 16 حتى 19 مايو الجاري، على التعريف بالجمعية والدور الريادي الذي تلعبه في مجال حماية حقوق نسخ المطبوعات والمصنّفات المكتوبة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب مع منظمات الإدارة الجماعية المعنية بحقوق النسخ وحقوق الملكية الفكرية في اليونان، واستكشاف آفاق تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، نظمت الجمعية جلسة حوارية تحت عنوان «منظّمات الإدارة الجماعية ودورها في حفظ حقوق المبدعين»، بمشاركة محمد بن دخين، رئيس الجمعية، مجد الشحي، مديرة الجمعية، وجورج أندرو ممثل منظّمة الإدارة الجماعية لحقوق النسخ في اليونان.
وتطرقت الجلسة إلى التجربة الإماراتية في مجال حفظ الحقوق الإبداعية عن طريق منظّمات الإدارة الجماعية، وتحديداً حقوق النسخ، فضلاً عن مناقشة التجارب الدولية بصفة عامّة، والتجربة اليونانية بشكل خاص.

تعزيز التعاون
كما شمل برنامج الجمعية خلال المعرض عقد جلسات مع المؤسسات اليونانية والدولية المشاركة في المعرض والمعنية بحفظ الحقوق، لمناقشة آفاق تعزيز التعاون الثنائي الإماراتي اليوناني في مجال حفظ الحقوق وتبادل الخبرات، إضافةً إلى الاطلاع على أحدث التجارب الدولية في مجال حفظ حقوق النسخ واستكشاف إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون مشترك في هذا الإطار مستقبلاً، بما يخدم مساعيها لحماية حقوق الكتّاب والناشرين محلياً ودولياً، فضلاً عن تمثيل المؤلفين والناشرين الدوليين ومساعدتهم على إدارة حقوقهم.
وتأتي مشاركة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في هذا الحدث ضمن إطار جهودها المتواصلة لترسيخ أفضل الآليات والممارسات العالمية المتّبعة في حماية المصنفات الموثّقة وحماية حقوق أصحابها.
وتعمل الجمعية على إدارة حقوق نسخ الأعمال الأدبية التي يتم نقلها تعاقدياً إلى الجمعية، كما تساعد المؤسسات التعليمية والمنظمات الأخرى، عبر منح التراخيص لإعادة استخدام المُصنّفات المطبوعة والرقمية، ما يسهم في نشر المعرفة في دولة الإمارات مع حفظ حقوق المبدعين. 

جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ
معرض سالونيك الدولي للكتاب
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