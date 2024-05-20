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التعليم والمعرفة

«تريندز».. حوارات وشراكات بحثية في «سالونيك للكتاب»

بدور القاسمي تتسلم درع «تريندز» من محمد العلي
20 مايو 2024 20:45

أبوظبي (الاتحاد)
اختَتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات المحطة اليونانية من جولته الأوروبية؛ بهدف تعزيز التعاون مع كبريات المؤسسات البحثية، وتعزيز الحضور البحثي والمعرفي المتبادَل بين المنطقة وأوروبا.
وتُوّجت الجولة والمشاركة في معرض سالونيك الدولي للكتاب بزيارة الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ضيف شرف معرض سالونيك الدولي للكتاب 2024 هذا العام، التي أشادت بما يقوم به مركز تريندز للبحوث والاستشارات من جهد معرفي بحثي، كما ثمّنت عاليّاً حضوره الفاعل والدائم في المحافل الثقافية الدولية. وقالت: «إن معارض الكتب تشكّل فرصة ثمينة لالتقاء الثقافات، والتعريف بمنجزات كلّ طرف، كما تشكّل مناسبة كبيرة للحوار، وفهم الآخر».
رؤية عالمية
شهِدت الجولة، على مدى ثلاثة أيام، مشاركة فاعلة لـ «تريندز» بجناحٍ في معرض سالونيك الدولي للكتاب، تضمّن نتاجاً بحثيّاً متنوعاً وازناً يحوي رؤية عالمية استشرافية للأحداث. كما نظّم المركز حلقة نقاشية حول العلاقات الثقافية بين دول الخليج واليونان، أكد من خلالها أن التواصل الفاعل بين الجانبين يعزّز بناء صور إيجابية لكل طرف عن الآخر، ويشكل أساس التعاون المشترك الذي يخدم مصالح الأطراف كافة. كما شدّدت الحلقة على أن التعاون بين دول شرق المتوسط، في مجال الطاقة، يهدف إلى تعزيز فرص السلام والازدهار في المنطقة، وأن الشراكة الاستراتيجية بين اليونان ودولة الإمارات العربية المتحدة شاملة، وتهدف إلى المحافظة على الاستقرار، وتعزيز الأمن والسلام.
أبواب الحوار
في إطار عمل «تريندز» كجسر معرفي عالمي، عقَد باحثو المركز، في كلٍّ من أثينا وسالونيك، 3 جلسات حوارية مع المعهد اليوناني للسياسة الأوروبية والخارجية ELIAMEP، وقِسم دراسات جنوب شرق أوروبا في جامعة أثينا الوطنية وكابوديستريان، ومركز التحليلات الاستراتيجية الدولية باليونان. وتركز النقاش، خلال هذه الجلسات، على استعراض آفاق التعاون البحثي المشترك، وأهمية البحث العلمي في فتح أبواب الحوار، ونشر المعرفة.
في ختام الجولة، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن جولة «تريندز» اليونانية ومشاركته في معرض سالونيك الدولي للكتاب حقّقتا نجاحاً كبيراً، وأتاحتا الفرصة للتعاون مع بعض أفضل المؤسسات البحثية في اليونان، إضافةً إلى مشاركة رؤية «تريندز» البحثية العالمية حول التطورات والقضايا الرئيسية في المنطقة، والاستفادة من خبرات هذه المؤسسات البحثية.
وشدّد الدكتور العلي على أن «تريندز» ملتزم بتطوير علاقاته البحثية مع كبرى المؤسسات العالمية، بما يسهم في تعزيز دوره كجسر معرفي عالمي. 

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