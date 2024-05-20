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التعليم والمعرفة

«جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تختم مشاركتها في «الدولي للنشر» بالرباط

«جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تختم مشاركتها في «الدولي للنشر» بالرباط
21 مايو 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مشاركتها في الدورة التاسعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، التي أقيمت في العاصمة المغربية الرباط في الفترة من التاسع وحتى التاسع عشر من مايو الجاري، وجاءت مشاركة الجامعة في المعرض في إطار حرصها على التواجد في المناسبات الثقافية والأدبية إقليمياً ودولياً، وضمن رؤيتها واستراتيجيتها الخاصة برفد المشهد الثقافي العربي والمكتبة العربية والإسلامية بمنتوجها من البحوث والدراسات، ومؤلفاتها الفكرية، إلى جانب حصيلتها من المؤتمرات العلمية.
وأكد الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن مشاركة الجامعة في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، جاءت تعزيزاً للعلاقات الثقافية القوية بين أبوظبي والرباط، وتوثيقاً للدور الذي تضطلع به جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في المحافل الثقافية والأدبية، ودعم مكانتها كمؤسسة علمية عالمية في مجال نشر المعارف الإنسانية، وقال: إن الجامعة تسعى لأن تكون أكثر تواجداً وفاعلية في المشهد الثقافي العربي، ورفده بذخيرة وافرة من المنتوج الأدبي والثقافي والعلمي والأكاديمي، مشيراً إلى أن الجامعة قدمت مشاركة متميزة أسهمت في إثراء فعاليات المعرض الذي يعتبر من الأحداث الثقافية المهمة في المنطقة العربية.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
المغرب
الرباط
المعرض الدولي للنشر والكتاب
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