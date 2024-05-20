زكي نسيبة: التنوع الثقافي مصدر للقوة والمرونة والابتكار

أبوظبي (وام)

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن احتفالات الإمارات باليوم العالمي للتنوّع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، تعد تذكيراً مؤثّراً بأهمية احتضان الدولة لنسيج غني من الثقافات، يجعل مجتمعها متنوّعاً وحيوياً.

وقال معاليه بمناسبة اليوم العالمي للتنوّع الثقافي، الذي اعتمدته الأمم المُتحدة في 21 مايو من كل عام «في عالم متزايد التناغم والترابط والتنوّع، لا يُمكن المُبالغة في أهمية التنوّع الثقافي، فهو في دولة الإمارات مصدر للقوة والمرونة والابتكار، ويُعزّز التفاهم المُتبادل والاحترام بين أفراد مجتمعها من مُختلف الخلفيات والمُعتقدات والتقاليد».



مثال للتسامح

وأضاف معاليه «إن التنوّع الثقافي ليس مُجرّد وجه من وجوه مُجتمعنا، إنّه جوهر هويتنا كإماراتيين ومواطنين عالميين، وتُرحّب الإمارات بالتنوّع الثقافي مع تكريس الحفاظ على الهوية الإماراتية والتمسّك بالتراث العريق للدولة، بما في ذلك ثوابت الدين واللغة والتقاليد، كما تقف دولتنا كمثال ساطع للتسامح والوئام والوحدة والانسجام، حيث يتعايش الناس من أكثر من 200 جنسية بسلام، ويتشاركون ثقافاتهم ولغاتهم بروح من الاحترام المُتبادل، وهذا التنوّع ليس مصدراً للفخر الوطني فحسب، بل هو أيضاً قوّة دافعة للتماسك الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والتنمية المُستدامة».



مصدر إلهام

وأوضح «لقد أدركت حكومتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات يلعب دوراً حاسماً في دعم التنمية المُستدامة، وتعزيز ريادة الإمارات في المنافسة العالمية، وحرصت على احتضانه وتسخير قوّته التحويلية لدفع التغيير الإيجابي والابتكار، وإبرازه كقوّة جذب للاستثمارات، ومصدر إلهام لمبادرات تنمية السياحة المُستدامة، والتي تُسهم بمجملها في الرخاء الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية للقاطنين على أرض الإمارات كافة على المدى البعيد».



منعطف حرج

قال معاليه «في هذا المنعطف الحرج من التاريخ، الذي يتّسم بالتحدّيات والشكوك العالمية غير المسبوقة، برزت أهمية التنوّع الثقافي للحوار والتنمية أكثر وضوحاً من أيّ وقت مضى، وفي عالمٍ يتّسم بالعولمة السريعة والتقدّم التكنولوجي، تُدرك دولة الإمارات جيداً أن التنّوع الثقافي هو بمثابة حصن ضد الانقسام والتعصّب والتطرّف، ويُعزّز الشعور بالانتماء والهوية والإنسانية المُشتركة».



احترام الاختلافات

أكد معالي زكي نسيبة ضرورة الاستمرار في إعطاء الأولوية لتعزيز التنوّع الثقافي والتسامح المُتّبع في نهج قيادتنا. وأضاف: «من خلال تعزيز بيئة تسمح بسماع أصوات مختلفة، واحترام الاختلافات، يمكننا بناء عالم أكثر سلاماً وازدهاراً واستدامةً للجميع».