بدور القاسمي تترأس وفد «مؤسسة كلمات» إلى اليونان

سالونيك، اليونان (الاتحاد)

ترأست الشيخة بدور القاسمي، مؤسسِة ورئيسة «مؤسسة كلمات»، وفد المؤسسة، خلال زيارته «مكتبة سالونيك المركزية» باليونان، للتبرع بمجموعة من الكتب للمكتبة تحت مظلة مبادرة «تبّنَّ مكتبة» التابعة للمؤسسة والرامية إلى تعزيز وصول الأطفال اللاجئين والمحرومين إلى مصادر المعرفة.

وضم الوفد كلاً من الدكتور علي الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى اليونان، وأحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب وعضو مجلس أمناء مؤسسة كلمات، وفاسيليس جاكيس، النائب الثقافي لعمدة مدينة سالونيك.

وجاءت الزيارة ضمن مشاركة «مؤسسة كلمات» في فعاليات «معرض سالونيك الدولي للكتاب» الذي يحتفي بالشارقة ضيف شرف دورته الـ20، حيث قدمت المبادرة مكتبة تتضمن 100 كتاب بـ«العربية» لترسيخ القراءة، وتعزيز التجارب التعليمية لدى الأطفال العرب اللاجئين في اليونان.



إثراء العقول

خلال الزيارة، سلطت الشيخة بدور القاسمي الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمبادرة، حيث قالت: «من خلال هذه التبرعات المؤثرة تحت مظلة مبادرة (تبّنَّ مكتبة) والتي تشمل مساهمتنا الرئيسة الثانية للمجتمعات داخل الجمهورية اليونانية منذ عام 2019، لا نوفر للأطفال المحتاجين فرصة الوصول إلى مصادر المعرفة وحسب، بل نضيء شعلة لإنارة دربهم نحو مستقبل أفضل، ونحن ملتزمون بمواصلة جهودنا العالمية المتنامية التي تسهم في إثراء الإمكانات غير المحدودة للعقول الشابة، كما أننا نعمل على تمكين الأطفال ومساعدتهم على التغلب على التحديات، لرسم غدٍ أفضل وأكثر إشراقاً لأنفسهم ولمجتمعاتهم، وذلك من خلال ترسيخ ثقافة القراءة والتعاطف والتسامح».



توقيع كتاب

صاحبت هذه المبادرة جلسة قرائية قدمتها الشيخة بدور القاسمي لكتابها «العاصمة العالمية للكتاب» الذي وقعت نسخاً منه للأطفال المشاركين في الجلسة، وأعقبها تنظيم ورشة عمل استلهمت الكتاب، وحضرها عدد من الأطفال العرب من «جمعية الدعم الاجتماعي للناشئة» (آرسيس).

وتبرعت «مؤسسة كلمات»، من خلال مبادرة «تبنَّ مكتبة»، بمكتبة ثانية لـ«جمعية الدعم الاجتماعي للناشئة» (آرسيس)، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من مدينة سالونيك اليونانية مقراً، متخصصة بتقديم الدعم الاجتماعي للأطفال واليافعين الذين يعانون ظروفاً قاسية أو يواجهون مخاطر معينة، وبالدفاع عن حقوقهم، وتستضيف الجمعية العائلات العربية والأطفال غير المصحوبين بذويهم، ويسهم هذا التبرع بتعزيز القراءة ومصادر المعرفة للأطفال، متيحاً لهم فرصة الوصول إلى المواد القرائية بلغتهم الأم.



تواصل فكري

قالت آمنة المازمي، مديرة مؤسسة كلمات: «تعكس مؤسسة كلمات جهود إمارة الشارقة وقيادتها الحكيمة في ترسيخ ثقافة المعرفة ومد جسور التواصل الفكري، حيث نؤمن بحق كل طفل في القراءة والوصول إلى مصادر التعلم والمعرفة، وتؤكد مبادرة (تبنَّ مكتبة) هذا الالتزام، بحماية الطفل في جميع أنحاء العالم في تمكين المجتمعات من خلال الأدب والقراءة، وربط تلك المجتمعات بتراثها الثقافي، وتعزيز شعورها بهويتها والانتماء إلى أوطانها».

وخلال فعاليات المعرض، استعرضت «كلمات» رسالتها وأهدافها النبيلة، ومبادرتها الرائدة «تبنَّ مكتبة»، التي أحدثت فرقاً جوهرياً ملموساً في حياة أكثر من 16.700 طفل في 24 دولة حول العالم.