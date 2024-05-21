«أبوظبي للغة العربية» يُصدر دفعة أولى من موسوعة أشعار اللّغة الفرنسية

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة، دفعة أولى ضخمة من موسوعة أشعار اللّغة الفرنسية المترجمة إلى اللغة العربية. والتي حرّرها وقدّم لها واختار شعراءها وقصائدها الشاعر والأكاديميّ العراقيّ المقيم في فرنسا كاظم جهاد، المتخصّص بالأدب العربيّ وشعراء أوروبّا الغربية.

شارك في ترجمة هذه الدفعة طاقم من المترجمين العرب من مختلف الدول العربية، من بينهم نهى أبو عرقوب من فلسطين، والفقيدة غادة السّمروط، ودانيال صالح، وماري طوق من لبنان، والفقيد محمّد بن صالح، ومحمّد علي اليوسفي، وأبو بكر العيّادي، وقيصر الجليدي من تونس، وقصيّ قاجو من سوريا.

وتشمل الدفعة الأولى ما يزيد على ثلاثين جزءاً، يتراوح عدد صفحات كلّ منها بين 120 و180 صفحة. وتضمّ السلسلة أجزاء فرديّة، كلّ منها مخصّص لواحد من كبار رموز الشّعر الفرنسيّ، وأجزاء أخرى جماعيّة، تجمع منتخبات واسعة لشعراء آخرين يشغلون مواقع مهمّة في تاريخ هذا الشّعر، وإن لم يكونوا بالضرورة في مصاف أكبر أعلامه أو عباقرته.

مختارات واسعة

وأكّد كاظم جهاد أنّه كان لا بدّ من العمل بهذا الإجراء المزدوج، لأنّ السلسلة مصمّمة بحيث تضمّ أجزاؤها الكاملة مختارات واسعة للعشرات من أصوات الشّعر الفرنسيّ والفرانكفونيّ، وأضاف أنه اشتغل على الموسوعة بشغفٍ وأناة، وتوخّى في اختيار مكوّناتها الموضوعية التامّة، فلم ينحز إلى تيّار دون سواه، ولم يخفض من صوت كبير لصالح صوت آخر، فجاءت الموسوعة تعبيراً عن تعدّدية كبيرة تضمّ شتّى أشكال التجارب الرّوحانية والفكرية والغنائية والمأساويّة، ومختلف الابتكارات الشكلية والمضمونية، وذلك عملاً بقناعة أساسية مفادها أنّ الشّعر، إن لم يكن متعدّداً وكريماً وتوّاقاً إلى الحريّة، خسرَ صفة الشّعر وأضاعَ نفسه.

وتشمل الدفعة الأولى المساحة الزمنيّة الممتدّة من نهايات العصر الوسيط الذي شهد ولادة اللّغة الفرنسية وحلولها محلّ اللّغة اللّاتينية واللّهجات المحكيّة التي كانت تتقاسم الخريطة اللّغوية لفرنسا، إلى بدايات القرن العشرين. وتُفتَتح الموسوعة بجزء أوّل مخصّص لشعراء العصر الوسيط الذين تمتدّ أعمالهم من نهايات القرن الرّابع عشر إلى نهايات القرن الخامس عشر، وعلى رأسهم غيّوم دو ماشو، وجان فرواسار، وشارل دورليان، والشّاعرة كريستين دو بيزان، والشّاعر الشهير فرانسوا فيّون، ثمّ تأتي سبعة أجزاء مخصّصة للقرن السادس عشر، وتضمّ أيضاً أصواتاً شعرية نسوية رائدة، يتصدّرها صوتا برنيت دو غييه ولويز لابيه.

تخصّ الموسوعة القرن السّابع عشر بأربعة مجلّدات، أمّا القرن الثّامن عشر، فحظي بأربعة أجزاء، ثمّ تخصّص الموسوعة 17 مجلّداً لشعراء القرن التاسع عشر، وتُختَتم هذه الدفعة الأولى بقصائد مختارة للشّاعرَين المخضرَمين فرانسيس جام وشارل بيغي، على أن تتبعها مختارات أخرى لشعراء مخضرمين آخرين نشطوا إبداعيّاً في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

ستكون المجلّدات المقبلة مخصّصة لشعراء القرن العشرين، الذي شهد مزيداً من التطوّر والتحوّل والابتكار، من خلال أصوات فرديّة لامعة وحركات وتيّارات شعرية حفرت أسماءها في التاريخ الشعريّ للفرنسيّة. وإلى جانب شعراء فرنسا، ثمة أصوات فرضت نفسها وأغنت اللّغة الفرنسية بإنتاجات شعرية ساطعة آتية من أفريقيا السوداء، ومن جزُر ما وراء البحار، ومن المشرق العربيّ والثقافة المَغاربيّة، ومن الغرب، وستُفرد الموسوعة مجلّدات فرديّة وجماعيّة لأهمّ أعلام هذا الشّعر الناطق بالفرنسية أو «الفرانكوفونيّ».