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التعليم والمعرفة

تأسيس زمالة جديدة في ذكرى طارق الغصين

أعمال أديل - سلسلة الدمج (من المصدر)
23 مايو 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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بدعم من مؤسّسة فرجام، أسست جامعة نيويورك أبوظبي زمالة جديدة في ذكرى الراحل طارق الغصين، أستاذ الفنون البصريّة وأول مدير لبرنامج الماجستير في الفنون الجميلة في جامعة نيويورك أبوظبي. ستمنح الزمالة كلّ عام دراسيّ لطالب متميّز في برنامج الماجستير في الفنون الجميلة. وتعتبر أديل بيا تشيبستي، الّتي أكملت دراسة البكالوريوس الجامعيّة في جامعة نيويورك أبوظبي عام 2022 قبل التسجيل في برنامج الماجستير في الفنّ والإعلام بالجامعة، أولى الفائزات بهذه الزمالة.
وقالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «من الرائع دائماً أن نرى تكريم الطلّاب على إنجازاتهم، ويسرني أن يقع الاختيار على أديل بيا تشيبستي كأوّل من ينال زمالة طارق الغصين، فهي طالبة دراسات عليا متميّزة تدرّبت على يد الأستاذ طارق الغصين، وقد أصبحت بالفعل مشاركة رئيسيّة في مجتمع الفنّ الإماراتيّ المتنامي. إننا لا نزال نشعر بالأسى لرحيل طارق، ونفتخر بأنّ إرثه في جامعة نيويورك أبوظبي وفي عالم الفنّ الدوليّ لا يزال متألقاً. ونحن ممتنّون للغاية لمؤسّسة فرجام على دعمها هذه المبادرة القيّمة».
وكما علّق فرهاد فرجام، مؤسس مؤسّسة فرجام قائلاً: «يسعد مؤسّسة فرجام دعم هذه الزمالة، وهي مبادرة ساهمت بفكرتها الدكتورة مارييت ويسترمان تخليداً لإرث طارق الغصين، ولمنح الأجيال القادمة فرصة للمساهمة في تطوّر المشهد الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة».
يعتبر ماجستير الفنون الجميلة في الفنّ والإعلام من جامعة نيويورك أبوظبي أعلى درجة أكاديمية في الفنون البصريّة، وقد صمّم كبرنامج استوديو فنّيّ متعدّد التخصّصات بدوام كامل، ويقع في نقطة تقاطع النواحي التطبيقية والنظريّة.

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