الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث الخطة الاستراتيجية 2032

أبوظبي (الاتحاد)

بحث مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية في اجتماعه الذي عقده برئاسة معالي حمد بن عبد الرحمن المدفع، الخطة الاستراتيجية التي تمتد لغاية 2032، واستعرض تقرير الأداء للعام 2023، وأبرز المشاريع المستقبلية التي تؤكد دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في مجال توثيق تاريخ الإمارات العريق، وحمايته لإرث الآباء والأجداد بتفاصيله، واستعرض أيضاً تطلعاته وأهدافه في المرحلة القادمة؛ إذ صار له دور أساسي في إنشاء المعارف التي تسهم في إثراء مجتمعات المعرفة.

ولدى استعراض خطة الأداء للعام 2023 سلط مجلس الإدارة الضوء على جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية التي جعلت منه صرحاً ثقافياً مميزاً؛ إذ لم يعد مجرد حاضن للوثائق التاريخية فحسب وإنما تعددت مهامه وخدماته الموجهة إلى أبناء المجتمع بمختلف شرائحه، واجتازت إصداراته التي توثق تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة بعدة لغات عالمية الحدود، واستطاع بمؤتمراته الدولية في مجال الترجمة والتاريخ الشفاهي أن يستقطب الأفكار الإبداعية والمبتكرة في هذه المجالات.



بناء المحتوى

واعتمد مجلس الإدارة الخطة المالية والحساب الختامي لعام 2023 وبحث أيضاً استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية في مجال بناء المحتوى واستكمال مصادر المعرفة، وتكوين المجموعات وتنميتها بما ينعكس على المكتبة من نجاح ويرتقي بأدائها، ويحقق أهدافها، وجهوده المتواصلة لكي يجعل من المكتبة الوطنية منارة حضارية وثقافية جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثمن عالياً اهتمامه بالذكاء الاصطناعي وما يضيفه على صعيد العمل الأرشيفي، واستقطابه التجارب المميزة في مجال الحفظ طويل الأمد للوثائق والسجلات التاريخية، ومشروعه الكبير المتمثل بموسوعة تاريخ الإمارات العربية المتحدة.



تمكين مجتمعات المعرفة

وأكد رئيس مجلس الإدارة أهمية دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في تمكين مجتمعات المعرفة وإثرائها بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشاد معاليه بما حققه الأرشيف والمكتبة الوطنية من نجاح باهر في تنظيم كونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2023 الذي استضافته أبوظبي، وبالمشاريع والمبادرات الأخرى التي يتبناها وينجزها بنجاح في زمن قياسي، وهذا ما يبرهن على مواصلته مسيرته بثقة واقتدار نحو المستقبل وهو يوثق الماضي ويدون الحاضر لكي يحفظ ذاكرة الوطن للأجيال القادمة.

وشكر مجلس الإدارة مديري الإدارات في الأرشيف والمكتبة الوطنية وجميع الموظفين، وأكد أهمية دورهم في المرحلة المقبلة حيث تواصل دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة المسيرة نحو المستقبل لكي تحظى بالصدارة بين دول العالم، وهي تبهر العالم بإنجازاتها الفريدة، وهذا يتطلب من الأرشيف والمكتبة الوطنية توثيق هذه التجربة الريادية في بناء الأوطان وازدهارها.