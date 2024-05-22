يوم الكاتب الإماراتي.. تاريخ ومسيرة واحتفاء مستحق

قل «السادس والعشرين من مايو»، أو قل «يوم الكاتب الإماراتي»، فكل منهما يأخذك إلى الآخر، إنهما وجهان لفرح واحد يقودانك إلى تاريخ ومسيرة واحتفاء مستحق، يومٌ تجري على إيقاعه ذكريات مضيئة تعيد إلى الأذهان لحظة فارقة في المشهد الثقافي والإبداعي في الإمارات حين تأسس «اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات» في ذات اليوم من عام 1984، إيذاناً بانطلاق مسيرة «الاتحاد» ليكون بيتاً للمبدعين، وحاضناً للمواهب، وداعماً للحراك الثقافي والفكري، ومشاركاً في تنمية الوعي.

وفي لحظة تاريخية أخرى، وبمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أُعلن عن اختيار السادس والعشرين من مايو من كل عام يوماً للكاتب الإماراتي، والذي يوافق تاريخ تأسيس «اتحاد كتاب وأدباء الإمارات»، حيث أكد صاحب السمو حاكم الشارقة «أن المثقف والكاتب الإماراتي مصدر فخر واعتزاز لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نقدمه للعالم من خلال ترجمة إصداراته لينقل الصورة المشرفة عن دولته وليعرف العالم الوجه الحضاري لدولة الإمارات».

قل «السادس والعشرين من مايو»، أو قل «يوم الكاتب الإماراتي»، ستدخل بقلبك قبل قدميك إلى بستان فرح وزهو، إلى أسماء رواد، وأسماء مبدعين شكلت أعمالهم جزءاً رئيساً من القوة الناعمة، ومن الحضور البارز خارج حدود الجغرافيا واللغة، أسماء مهدت الطريق لأجيال تواصل مسيرة العطاء في وطن يحتفي بالإبداع والمبدعين.