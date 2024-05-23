إقبال كبير على النسخة 14 لجائزة «المؤرخ الشاب»

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإقبال المميز وبالأعمال والمشاريع التي قدمها المشاركون للجنة المنظمة لجائزة المؤرخ الشاب في نسختها الرابعة عشرة؛ مؤكداً أنها تواصل نجاحها وتميزها في تنمية مهارات الطلبة وتحفيز طاقاتهم الخلاقة في البحوث العلمية التي تثري المعرفة وتعزز الهوية الوطنية.

جاء ذلك أثناء اجتماع أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية؛ حيث استعرضت اللجنة المشاريع والأعمال التي استلمتها من طلبة المدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد عمدت إلى تحكيمها واختيار البحوث الفائزة في مختلف الفئات التي تتطرق محاورها إلى تدوين وتوثيق بحوث تتعلق بالتاريخ الشفاهي، والمعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة، والحرف والصناعات التقليديّة، والحياة الاجتماعيّة في دولة الإمارات -قديماً وحديثاً- إضافةً للجائزة الاستثنائيّة لمشروع مبتكر، وجائزة الدراسات الإماراتية التي تُعنى بالمبادرات الإنسانية والتسامح والتعايش في مجتمع الإمارات.



تفكير مبدع

وبهذا الصدد قالت الدكتورة عائشة بالخير، رئيسة اللجنة المنظمة: إن البحوث والمشاريع والأعمال الطلابية التي تلقيناها في مختلف فئات الجائزة تدعو للتفاؤل بما بلغه الطلبة من حسّ وطني، واندفاع على صعيد البحث العلمي والبحث الميداني، وهم يسلطون الضوء على الأحداث والقيم المتناقلة من جيلٍ لآخر والمفاهيم الكفيلة باستدامة الموروث والحفاظ على تاريخ الدولة وتعزيز هويتها الوطنية وثقافتها.

وأضافت: إن ما أسفرت عنه جهود المشاركين من نتائج مبشرة على صعيد حفظ، وتوثيق التاريخ المجيد لدولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها العريق تبرهن على التفكير المبدع والأسلوب الابتكاري في المشاريع والأعمال المشاركة بالنسبة إلى أعمارهم ومراحلهم الدراسية.

وقالت الدكتورة عائشة بالخير: إن أعمال الطلبة في النسخة 14 من جائزة المؤرخ الشاب تعدّ مؤشراً حقيقياً للمواهب التي يمتاز بها الطلبة، والتي تستحق الرعاية والاهتمام، ومن ينظر في محتواها فإنه يجد الأثر الكبير للأرشيف والمكتبة الوطنية فهو يشرع أمامهم أبواب مكتبة الإمارات وقاعة الشيخ زايد بن سلطان، ويوجه المختصين لمساندتهم بالاستشارات والاقتراحات المثمرة. لقد دأب الأرشيف والمكتبة الوطنية على توفير إصداراته، ورعايته للطلبة وتزويدهم بما يحتاجونه في كتب ومراجع وإصدارات تُسهم في تحقيق طموحاتهم وتميز بحوثهم وإنجاز مشاريعهم بتنافسية وارتقاء.

هذا ويستعد الأرشيف والمكتبة الوطنية لتنظيم حفل تكريم الطلبة الفائزين بالدورة 14 من جائزة المؤرخ الشاب قبل انتهاء العام الدراسي الحالي.