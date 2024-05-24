السبت 25 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

ليوناردو بريتو: للثقافة الإماراتية تأثيرها على أسلوبي الفني

سفير المكسيك والفنان بريتو خلال افتتاح المعرض (من المصدر)
25 مايو 2024 01:29

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات تناقش التحركات المقبلة لدعم فلسطين بالأمم المتحدة
الإمارات ترحب بقرار «العدل الدولية» فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل

افتتح أول أمس، في سفارة المكسيك، وبحضور لويس ألفونسو دي ألبا، السفير المكسيكي لدى الدولة، معرض الفنان ليوناردو بارتيدا بريتو تحت عنوان «أين كنت، وأين أنا الآن، وإلى أين أنا ذاهب»، ويعبر المعرض عن ثقافة الفنان وانتقاله من المكسيك إلى الإمارات العربية المتحدة حيث يسلط الضوء على رحلته الاستكشافية المستمرة في الإمارات وإنجازاته الفنية الراهنة.
وألقى السفير لويس ألفونسو دي إلبا كلمة رحب فيها بالحضور، وأشاد بالعلاقة الثنائية بين المكسيك والإمارات. وفي تصريح خاص لـ «الاتحاد» قال السفير المكسيكي:«أول شيء هو إدراك أن الفن يعمل على التواصل بين الشعوب، وهو وسيلة لهذا التواصل بين الإماراتيين والمكسيكيين، فهو يبني تصوراً مشتركاً للعالم. وعلى هذا الأساس، فإن سفارة المكسيك تسخر الفن لتقريب ولتعزيز صورة التواصل. أما بالنسبة لمعرضنا اليوم، فنحن نخطو خطوة أبعد من ذلك، لأنه لا يقدم الفن المكسيكي فحسب، بل هو أيضاً تعبير عن الفن المكسيكي باستخدام موضوعات إماراتية».

أداة تواصل
وقال الفنان بريتو لـ «الاتحاد»: «هذه الأعمال تعبر عن رحلتي من المكسيك إلى الإمارات، كما تعبر عن تجربتي خلال إقامتي في دبي. بعض اللوحات تعود إلى بداية عملي، ثم تطورت تجربتي بعد سنوات من إقامتي في الإمارات، وكان للثقافة الإماراتية تأثيرها على أسلوبي الفني».

الإمارات
الثقافة الإماراتية
المكسيك
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية إرسال بعثة حدودية إلى رفح
25 مايو 2024
عمال إنقاذ يتفقدون موقعاً تعرض لهجوم صاروخي في خاركيف (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
مبادرة صينية - برازيلية للتفاوض على حل الأزمة الأوكرانية
25 مايو 2024
مخيم الهول (أرشيفية)
الأخبار العالمية
بريطانيا تتسلَّم امرأةً و3 أطفال من عائلات «الدواعش»
25 مايو 2024
الفيضانات في شرق أفريقيا تسببت في نزوح عشرات الآلاف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التغيرات المناخية تفاقم الأزمات الإنسانية في أفريقيا
25 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©