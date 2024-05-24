ليوناردو بريتو: للثقافة الإماراتية تأثيرها على أسلوبي الفني

فاطمة عطفة (أبوظبي)

افتتح أول أمس، في سفارة المكسيك، وبحضور لويس ألفونسو دي ألبا، السفير المكسيكي لدى الدولة، معرض الفنان ليوناردو بارتيدا بريتو تحت عنوان «أين كنت، وأين أنا الآن، وإلى أين أنا ذاهب»، ويعبر المعرض عن ثقافة الفنان وانتقاله من المكسيك إلى الإمارات العربية المتحدة حيث يسلط الضوء على رحلته الاستكشافية المستمرة في الإمارات وإنجازاته الفنية الراهنة.

وألقى السفير لويس ألفونسو دي إلبا كلمة رحب فيها بالحضور، وأشاد بالعلاقة الثنائية بين المكسيك والإمارات. وفي تصريح خاص لـ «الاتحاد» قال السفير المكسيكي:«أول شيء هو إدراك أن الفن يعمل على التواصل بين الشعوب، وهو وسيلة لهذا التواصل بين الإماراتيين والمكسيكيين، فهو يبني تصوراً مشتركاً للعالم. وعلى هذا الأساس، فإن سفارة المكسيك تسخر الفن لتقريب ولتعزيز صورة التواصل. أما بالنسبة لمعرضنا اليوم، فنحن نخطو خطوة أبعد من ذلك، لأنه لا يقدم الفن المكسيكي فحسب، بل هو أيضاً تعبير عن الفن المكسيكي باستخدام موضوعات إماراتية».



أداة تواصل

وقال الفنان بريتو لـ «الاتحاد»: «هذه الأعمال تعبر عن رحلتي من المكسيك إلى الإمارات، كما تعبر عن تجربتي خلال إقامتي في دبي. بعض اللوحات تعود إلى بداية عملي، ثم تطورت تجربتي بعد سنوات من إقامتي في الإمارات، وكان للثقافة الإماراتية تأثيرها على أسلوبي الفني».