«خولة للفن والثقافة» تنظم معرض «لون حلمهم»

أبوظبي (وام)

تنظم «خولة للفن والثقافة»، بمقرها في أبوظبي، معرض «لون حلمهم»، الذي يقدم مجموعة من اللوحات الفنية من إبداع مواهب فنية لأطفال أيتام من مصر والهند والعراق وتوغو وأطفال لاجئين في الأردن، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

ويحتفي المعرض، الذي تتواصل فعالياته حتى 14 يونيو المقبل، بأحلام وإبداع الفنانين الأطفال من خلال عرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تعبر عن وجهات نظرهم الفريدة وطموحاتهم، كما يسلط الضوء ليس فقط على التنوع الثقافي والمهارات الفنية للمشاركين، ولكن أيضاً يدعم مساعيهم التعليمية والفنية من خلال الهلال الأحمر الإماراتي حيث يجمع هذا الحدث بين الثقافات من خلال الفن ويسهم في دعم الأطفال الموهوبين.



دور حيوي

وأكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيسة خولة للفن والثقافة، أهمية المعرض الذي يتجلى في أبعاده الإنسانية والحضارية والثقافية، معربة عن فخرها واعتزازها بمكانة دولة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية بفضل توجيهات قيادتنا الحكيمة التي حرصت على دعم وإطلاق العديد من المشاريع والحملات الخيرية على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقالت سموها، إن المعرض يعكس حرص خولة للفن والثقافة على لعب دور حيوي على صعيد تنمية الاتجاه الفني في الإمارات والمنطقة، حيث يتم من خلال المعرض تشجيع الأطفال على الإبداع وتحقيق طموحاتهم ولا سيما أن العديد من الدراسات أكدت وجود علاقة بين الفنون والنمو الإيجابي العاطفي والاجتماعي والجسدي والنفسي.

وأشارت سموها، إلى أهمية المعرض في دعم أطفالنا من الأيتام وتقديم التقدير الذي يستحقونه ضمن مجتمعنا، معربة عن سعادتها بما يقدمه الأطفال من أعمال فنية إبداعية.