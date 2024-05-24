محمد الشرقي يلتقي خريجي دورة «توثيق تراث الفجيرة»

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، دفعة من موظفي دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، الذين اجتازوا دورة في التوثيق والسرد الثلاثي الأبعاد، «توثيق تراث إمارة الفجيرة».

واستمع سموه من الخريجين، إلى شرحٍ مفصلٍ عن نتائج الدورة التي امتدت لثلاثة أشهر من قبل المنظمة غير الربحية «CYARK»، حيث جرى استعراض الاستفادة المكتسبة في توثيق التراث الثقافي ومجالات تطبيقها في مشاريعه المختلفة.

وأكّد سموه، أهمية اكتساب المزيد من الخبرات والتعرف على مختلف الممارسات في مجال توثيق وحفظ التراث، منوّهاً إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتطوير قطاع السياحة والآثار وتطبيق أفضل المعايير والتقنيات لتسليط الضوء على أهمية المواقع السياحية والأثرية في إمارة الفجيرة، وتعزيز حضورها كوجهات جاذبة عالمياً.

وأشاد سموه، بمستوى المعرفة والخبرات التي اكتسبها المنتسبون للدورة، مؤكّداً أهمية تطبيقها المستدام والاستفادة منها في التفاعل مع المجتمع والتواصل مع المهتمين في المنطقة، وتبادل الأفكار وتعلم المهارات ذات العلاقة بالعمل في مشاريع التوثيق وتطويرها.

وقدّم الموظفون شكرهم وامتنانهم إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، واهتمام سموه بمتابعة نتائج المبادرات والمشاريع التي تعمل عليها دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، مؤكدين مواصلة العمل لتقديم أعلى مستويات التميز نحو تحقيق أهداف الدائرة وخطتها الاستراتيجية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعيد السماحي مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة.