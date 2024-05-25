اليوم.. إعلان الفائزين بجائزة غانم غباش للقصة القصيرة

أبوظبي (الاتحاد)

يعلن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات اليوم الأحد، عن أسماء الفائزين بجائزة غانم غباش للقصة القصيرة في دورتها الـ 15، في المقر الرئيس للاتحاد بالشارقة، ويأتي الإعلان في إطار احتفال الاتحاد بـ«يوم الكاتب الإماراتي»، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد الكتّاب، خلال عام 2018، ليكون 26 مايو من كل عام، يوماً للكاتب الإماراتي.

يفتتح الحفل د. سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بكلمة رئيسة، ويتضمن البرنامج كذلك كلمة لعائشة سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة، الأمين العام للجائزة.

يذكر أن عدد المتقدمين لنسخة هذا العام بعد عودتها للمشهد الثقافي بلغ 50 قاصاً إماراتياً، وتأتي الجائزة تقديراً للكاتب والأديب الراحل غانم غباش، الذي أسهم في إثراء المشهد الاجتماعي والثقافي في دولة الإمارات، وفي تأسيس اتحاد الكتّاب عام 1984.