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الشارقة تكرّم قامات ثقافية مغربية في الدار البيضاء

خلال حفل التكريم (من المصدر)
26 مايو 2024 03:55

الدار البيضاء (الاتحاد)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، كرّمت دائرة الثقافة في الشارقة 4 أدباء مغاربة، وهم: الكاتب والروائي مبارك ربيع، والكاتبة والروائية خناتة بنونة، والكاتب المترجم سعيد بنكراد، والشاعرة أمينة المريني، ضمن الدورة الثامنة عشرة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، الذي أقيم بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية.
يأتي الملتقى تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بتكريم قامات أدبية أسهمت في خدمة الثقافة العربية، ومن الجدير ذكره أن الملتقى يحلّ للمرة الثالثة في المغرب.
أقيم حفل التكريم بالمركز الثقافي، وسط مدينة الدار البيضاء، بحضور عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، ولطيفة مفتقر، مديرة الكتاب في وزارة الثقافة المغربية، مديرة المكتبة الوطنية، وكنزة الشرايبي رئيسة مقاطعة «سيدي بليوط»، ومحمد الرميثي ممثل سفارة الإمارات لدى المغرب، وسعيد العلوي، مدير المركز الثقافي، وأهالي المكرميّن، وعدد كبير من المثقفين والأدباء والأكاديميين المغاربة.
وقال عبد الله العويس في بداية كلمته، إن البهجة والسعادة تتجدد بتجدّد اللقاءات الأخوية، وبما تجسّده عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، في ظل قيادةٍ رشيدةٍ تؤمن بأهمية استمرار التواصل العربي في كافة المجالات.
وأضاف العويس: «ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يهدف إلى تكريم الشخصيات الثقافية التي أثرت الساحة العربية المعاصرة بالإبداع في مجال الآداب بحقولها المتنوعة، ونعود اليوم للمرة الثالثة لتكريم كوكبة جديدة من الأدباء المغاربة ممّن أخلصوا لإبداعهم وأفاضوا بنتاجهم الأدبي المتنوّع».
وقد أثنى المكرمون على جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في خدمة الثقافة على المستويين العربي والعالمي، مؤكدين أن الشارقة رافعة ثقافية عربية، معتبرين أن الملتقى دافع كبير نحو إنجاز المزيد من الأعمال الأدبية.
علامة فارقة 
يشكّل ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي علامة فارقة في الساحة الثقافية العربية، ويسجّل حضوراً بارزاً عبر عواصم ومدن عربية، وحظي بهذا التكريم المعنوي والمادي عشرات الكُتّاب العرب ممن ساهموا في إثراء المكتبة العربية بنتاج إبداعي كبير.

الشارقة
الدار البيضاء
سلطان القاسمي
وزارة الشباب والثقافة وتنمية المجتمع
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