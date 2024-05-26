الأرشيف والمكتبة الوطنية يتسلم 35 ألف مخطط قديم

أبوظبي (الاتحاد)

تسلّم الأرشيف والمكتبة الوطنية مجموعة كبيرة من الوثائق التاريخية الخاصة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي بلغ عددها 35.000 مخطط قديم، تعود إلى عقد الستينيات من القرن الماضي، وتحتفظ هذه الوثائق بكثير من الأحداث المهمة التي تثري ذاكرة الوطن، والتي يعمل الأرشيف والمكتبة الوطنية على جمعها وحفظها للأجيال.

تعدّ هذه الخطوة حلقة مهمة في تاريخ الدولة؛ لأنها توثق لمرحلة تكاد تكون الوثائق فيها شيئاً نادراً، وهي تعرض جوانب من بشائر النهضة والتطور، وجاء تسلم الوثائق التاريخية من وزارة الطاقة والبنية التحتية كثمرة من ثمار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، وعلى ضوء مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله ماجد آل علي المدير العام: يأتي استلام الأرشيف والمكتبة الوطنية مجموعات المخططات القديمة والتي تُعد وثائق تاريخية مهمة من وزارة الطاقة والبنية التحتية، تأكيداً على التعاون البنّاء بين الطرفين لما فيه صالح ذاكرة الوطن التي نعمل على حفظها وإتاحتها للباحثين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عن سعادته بالتجاوب من وزارة الطاقة والبنية التحتية، مؤكداً أن تلك المبادرة دليل على الحسّ الوطني العالي وتعبيراً عن الإحساس بالمسؤولية تجاه التراث الوثائقي للدولة، لا سيما أن ما تتضمنه المخططات من معلومات يُعد إضافة حقيقية حول بدايات النهضة التي أعقبها التطور والازدهار الذي نشهده اليوم، بفضل جهود الآباء المؤسسين وقيادتنا الرشيدة التي سارت على نهجهم.

وأشاد آل علي بجهود وزارة الطاقة والبنية التحتية، متمنياً أن تسير باقي مؤسسات الدولة على هذا النهج، وذلك بتحويل أرشيفاتها التاريخية إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية لكي يحفظها في مركز الحفظ والترميم التابع له، والمجهز بالوسائل المناسبة التي تمنح الوثيقة التاريخية عمراً أطول، وبالتقنيات الرقمية الحديثة الكفيلة برقمنتها.