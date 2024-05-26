إعلان أسماء الفائزين بجائزة غانم غباش للقصة القصيرة

محمد عبد السميع (الشارقة)

أعلن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في احتفالية أقامها، أمس، في مقره الرئيسي بالشارقة، أسماء الفائزين بـ«جائزة غانم غباش للقصة القصيرة» في دورتها الخامسة عشرة، بحضور كبير من الأدباء والمثقفين في إطار احتفالات الاتحاد بـ«يوم الكاتب الإماراتي»، وأدارت الحفل أمين السر العام للاتحاد شيخة المطيري.

افتتح الحفل الدكتور سلطان العميمي، رئيس الاتحاد، بكلمةٍ رئيسة، قال فيها «أثبت عدد القصص التي تم تسلمها في مسابقة غانم غباش في هذا الموسم، أن فن القصة القصيرة ما زال حاضراً بشكل جيد في ساحة الأدب الإماراتي، حيث تسلمت المسابقة خمسين قصة لقاصين من مختلف الأجيال الإبداعية في الإمارات». وذكر العميمي أن إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم في يوم الكاتب الإماراتي، احتفاء بالكلمة والإبداع، وأن لقاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالكُتّاب والأدباء يوم أمس كان تكريماً مختلفاً من سموه لهم، واحتفاء سيبقى حاضراً في الذاكرة، بما ضمه من حديث أبوي للجميع.

زخم ثقافي

من جانبها، قالت الأمين العام لجائزة غانم غباش للقصة القصيرة، الأديبة عائشة سلطان «نحن جميعاً في الإمارات نشهد خلال الأيام السابقة وفي الأيام القادمة زخماً ثقافياً جميلاً، يدل على مدى حيوية وحراك هذا المجتمع، بدءاً من معرض أبوظبي للكتاب وجائزة البوكر واحتفالاتنا بيوم الكاتب الإماراتي، كذلك الاحتفالية التي تقيمها مؤسسة العويس احتفاءً بالإصدارات الجديدة للكتّاب الإماراتيين، وإلى ذلك الاحتفاء الجميل الذي شهدناه أمس الأول من صاحب السمو حاكم الشارقة، بمؤسسي اتحاد الكُتّاب الأوائل، واليوم نعيش توزيع جائزة غانم غباش للقصة القصيرة، وهذا يدل على أننا في عافية أدبية، وفي صحة ثقافية جيدة ومستمرة».

ثقة بالمواهب

ألقت فاطمة إبراهيم العامري كلمةً نيابة عن كل الفائزين بالجائزة، قالت فيها: «مباركٌ لنا جميعاً يومُ الكاتب الإماراتي، والذي يُوافق تاريخ تأسيس اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات، هذا الاتحاد الذي لا يخلو من بصمة الأديب الراحلِ غانم غباش، رحمه الله، الاتحاد الذي نلمس جهوده اليوم، فقد جَمَع الأقلام، وآمن بالشباب، ووثق بالموهبة، وقــرّب المــسافاتِ بــين الأجيال».

50 مشاركاً

ثم ألقت الدكتورة بديعة الهاشمي، عضو لجنة تحكيم الجائزة كلمتها، قائلة «نحتفي اليوم بالمشاركين الذين بلغ عددهم 50 مشاركاً، توزع عددهم بين 14 كاتباً و36 كاتبة، وقد تقدمت اللجنة بعددٍ من التوصيات لمزيد من التحسينات في الدورات القادمة».

تكريم

في نهاية الحفل، كرّم د. سلطان العميمي وعائشة سلطان المتسابقات الفائزات بالجائزة، وهن من المركز الأول إلى الخامس على التوالي: فاطمة العامري عن قصتها «الصوت في رأسي يقول»، ومنى الحمودي عن قصتها «فرحانه»، ونورة خوري عن قصة «فتنةُ الليمون»، وزينب الحداد عن قصتها «وامتلأ قلبه»، وعائشة الزعابي عن قصتها «الخنجر».

كما تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم للجائزة، وهم: د. بديعة الهاشمي، الأديب إبراهيم السيد الهاشمي، الأديبة لولوة المنصوري، والأديبة صالحة عبيد.