90 عملاً لـ37 مشاركاً في معرض «إبداعات خطية وزخرفية»

الشارقة (الاتحاد)

افتتح محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، معرض «إبداعات خطية وزخرفية» الذي ينظمه مركز الشارقة للخط العربي والزخرفة التابع للإدارة في ساحة الخط، ويستمر على مدى 30 يوماً، بمشاركة 37 طالباً وطالبة من مختلف دول العالم، يقدّمون 90 عملاً إبداعياً في الخط العربي والزخرفة.

ويأتي المعرض تأكيداً على رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الاهتمام بالخط العربي والزخرفة بوصفهما فنوناً أصيلة. وتجول محمد القصير والحضور في صالات عرض المركز، حيث تعلو الجدران مجموعة من الأعمال ذات تكوينات مُحكمة قواعد الخط الرصينة، وتحمل في طياتها نصوصاً قرآنية، وأحاديث شريفة، وقصائد، وحِكماً، وغيرها من النصوص، فيما استمع الحضور إلى شروحات الخطّاطين حول أعمالهم.

وقال محمد القصير: «أوجدت ساحة الخط، بما فيها مركز الشارقة للخط العربي والزخرفة، ثقافة بصرية عالمية في الخط العربي والزخرفة، وتعود هذه الميزة إلى الأهمية والدعم التي يوليهما صاحب السمو حاكم الشارقة لفنون الخط والزخرفة، وقد تجلت هذه الرؤية الفنية لسموّه من خلال المسار العملي لساحة الخط وما يوازيه من نتاج إبداعي كبير منذ التأسيس وإلى اليوم».

وأضاف القصير: «إن التجول بين أعمال معرض «إبداعات خطية وزخرفية» موضع اكتشاف لمجموعة من طلاب وطالبات أنجزوا اللوحات بفنيات وطاقات جمالية متعددة الرؤى، واللافت أن بعض الطلبة ممن هم غير الناطقين بالعربية، إلّا أنهم قدّموا أعمالاً لافتة على قدر عال من الإبداع، وكل واحد منهم وفقاً إلى اجتهاده وثقافته ورؤيته من فنون الخط العربي والزخرفة».

وتابع مدير إدارة الشؤون الثقافية، قائلاً: «يعد المعرض مدخلاً إلى عوالم خطوط الثلث، والديواني، والكوفي بأنواعه المتعددة، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال في فن التذهيب والزخرفة، وفن الايبرو (الرسم على الماء)».