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«دبي للثقافة» تثري سجل إنجازاتها بـ 4 شهادات «أيزو»

«دبي للثقافة» تثري سجل إنجازاتها بـ 4 شهادات «أيزو»
28 مايو 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

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حصلت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» على أربع شهادات اعتماد في المواصفات القياسية الدولية «أيزو»، وذلك في أنظمة إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301:2019)، وإدارة المخاطر (ISO 31000:2018)، ما يعزز كفاءة وجاهزية الهيئة في إدارة الأزمات والكوارث. كما حصلت الهيئة على مواصفة (44001:2017ISO) الخاصة بأنظمة إدارة الشراكات، ونظام إدارة الحوكمة المؤسسية (ISO 37000:2021) لتكون بذلك أول مؤسسة ثقافية على المستوى العالمي تحقق هذا الإنجاز.

إضافة نوعية 
وقالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»: «يمثل الحصول على شهادات الاعتماد إضافة نوعية إلى سجل إنجازات الهيئة وخطوة مهمة في إطار سعيها نحو تطوير آليات عملها وتطبيق كافة أنظمة الجودة، وتحقيق التميز المؤسسي المستدام في مختلف الأنظمة الإدارية، ما يتناغم مع رؤى دبي وطموحاتها»، لافتة إلى أن شهادات الاعتماد الجديدة تؤكد امتلاك «دبي للثقافة» لنظام إداري متكامل، يعتمد منهجية واضحة في إدارة الشراكات وإدارة الأزمات والكوارث والتعامل معها، ويبرز اهتمامها بالحوكمة المؤسسية وتطبيقاتها المختلفة، ويعبر عن قوة استراتيجياتها الهادفة إلى تطوير بيئة عمل شمولية وجاذبة.
من جانبه، نوه راشد عارف الشيخ، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في «دبي للثقافة»، إلى أن حصول الهيئة على شهادات الاعتماد يأتي في إطار التزامها بتطبيق أفضل المعايير الإدارية المتبعة عالمياً.

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