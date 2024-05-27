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التعليم والمعرفة

هدى إبراهيم الخميس: الإبداع الإماراتي يجسّد ريادة الدولة ثقافياً ومعرفياً وأدبياً

هدى إبراهيم الخميس
28 مايو 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، أن «يوم الكاتب الإماراتي» مناسبةً هامةً تحفّزنا على التضامن وتوحيد الجهود للاحتفاء بالإبداع الإماراتي الذي يجسّد ريادة الدولة في المجالات الثقافية والمعرفية والأدبية، والاحتفاء بالمبدعين شركاء النهضة المستدامة ووجوهها الملهمة. كما يجسّد الاحتفال بيوم الكاتب الإماراتي دعوةً متجددة لتنسيق المبادرات الوطنية في مجالات الإنتاج المعرفي تأليفاً وإبداعاً ونشراً وترجمةً، تأكيداً لأهمية الارتقاء بالصناعات الإبداعية والإسهام في الأثر الاجتماعي لها في منظومة ثقافية متكاملة وبيئة حاضنة للاقتصاد المعرفي.
وأضافت: تحمل هذه المناسبة رمزيةً عالية، لكونها تؤرّخ يوم 26 مايو ذكرى تأسيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في العام 1984، مع ما يعنيه ذلك من رعاية مستمرة من قبل القيادة الرشيدة لمنجزنا الأدبي، ومن دور للأدباء والكتّاب الإماراتيين في مسيرة التمكين بأقلامهم وأفكارهم، عبر الكوكبة الأولى من الكتّاب الذين كان لهم الإسهام الكبير في مسيرة الأدب العربي ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، عبد الله راشد النعيمي، كاتب «شاهندة» أول رواية إماراتية نشرت عام 1971، وعبد الله صقر، كاتب «الخشبة» أول مجموعة قصصية نشرت عام 1975، وفتاة العرب الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي، وحبيب الصايغ، وأحمد راشد ثاني، وعلي أبو الريش، وأيقونة القصة الإماراتية القصيرة مريم جمعة فرج، والعديد من كبار القامات الثقافية التي تبقى للتاريخ.
واختتمت بقولها: يُعدُّ اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات شريكاً استراتيجياً لنا في مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، مع أكثر من 135 كتاباً ضمن مبادرة «رواق الأدب والكتاب»، وإننا نتطلع اليوم، إلى استمرار العمل يداً بيد، مع المؤسسات الثقافية لدعم دور النشر والتفرغ الأدبي والحضور العالمي في الملتقيات والمنابر والمكتبات العالمية، والاستثمار في الجيل الواعد من الكتّاب الشباب، من خلال ورش الكتابة الإبداعية، والتخصص المهني، والابتعاث والتدريب، والإقامات الأدبية، كما نلتزم ببذل المزيد من جهود دعم المبدعين الإماراتيين واحتضان منجزهم الثقافي وحفظه للأجيال، لدورهم الريادي في مسيرة الفكر والمعرفة، وترسيخ حب الوطن وتأصيل هويته الثقافية، ومن إلهام وحضور على المستويين العربي والعالمي.

هدى إبراهيم الخميس
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