«العويس الثقافية» تحتضن أكبر حفل توقيع في «يوم الكاتب الإماراتي»

دبي (الاتحاد)

​​نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مساء الأحد الماضي حفلاً كبيراً لتوقيع الكتب الإماراتية الصادرة عام 2024، وذلك بمناسبة يوم الكاتب الإماراتي، شارك فيه 27 كاتباً إماراتياً أصدروا مؤلفاتهم في شتى صنوف الإبداع.

وتأتي هذه الاحتفالية تأكيداً لمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، حيث يوافق هذا التاريخ (26 مايو) تأسيس اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات في 1984. وذلك تقديراً لجهود الكاتب الفكرية والإنسانية ولدوره الرائد في الأدب والتنمية المجتمعية، وترسيخ حب الوطن في أذهان أبنائه، وإعلاء مكانته.

شارك في حفل التوقيع كل من الكُتّاب: عبد الغفار حسين، شاهد على عصر زايد، د. عبد العزيز المسلّم، فات الزمن - شعر عامي، د. عبد الخالق عبد الله (رحلتي إلى هارفارد.. خواطر أكاديمي إماراتي)، صالحة غابش، رواية (ورق الذكريات)، علي عبيد الهاملي، (قال الراوي.. تأملات واستنباطات وحالات تأثر)، د. بديعة الهاشمي، (القصة القصيرة جداً في الخليج العربي)، د. مريم الهاشمي، (التحولات السردية في الأدب الإماراتي الرواية الإماراتية دراسة فنية)، علي العبدان، (الأغاني الإماراتية: مساراتها الأولى ومصادرها القديمة)، سالم بو جمهور، (صقر عُماني)، علي الشعالي، مجموعة قصصية (حيوات بنكهة الرمان)، علي العمودي، (مسافر بلا حدود)، طالب غلوم طالب، (الصقر الذي يُنفى)، لولوة المنصوري، (قفص الأمواج)، شيخة الجابري، (ولد الحطاب)، نادية النجار، (ملمس الضوء)، د. خالد أحمد الملا، (الشيخ زايد بن خليفة.. أمير بني ياس وحاكم أبوظبي، يعقوب الشامسي، من خاطر لخاطر، نبيل حريبي الكثيري، بيت بوحمدان “مسرحية، د. نوره صابر المزروعي، التشافي بالموسيقى، محمد أحمد المحمود، اليوازي)، مصبح خميس المزروعي، (زيارات الشيخ زايد إلى منطقة الظفرة)، مريم الغفلي، (غافة العذبة)، د.عائشة الغيص، (حمدان وخيرات القيظ)، نجيبة الرفاعي، (أبحثُ عني) “مجموعة قصصية”، نورة القبيسي، (غيث محارب التوحد) - قصة للأطفال، هند الخالدي، (صديقة غير مرئية) - قصة للأطفال، عبد العزيز عبد الله (أساطير الرياضة الإماراتية).



فضاء إبداعي

حضر الاحتفالية عدد من الشخصيات الثقافية والفكرية الإماراتية في مقدمتهم الدكتور سليمان موسى الجاسم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية والدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات وعبد الحميد أحمد الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية وعدد كبير من المثقفين والشخصيات العامة والقراء الذين حرصوا على اقتناء كتبهم الممهورة بتوقيع الكاتب.

وتحولت هذه المناسبة إلى طقس اجتماعي تواصلت خلاله الأجيال الإبداعية مع بعضها البعض، وتعرف الأدباء المخضرمون إلى الأدباء الشباب وعاشوا جواً من التثاقف وتبادل الأفكار والآراء في ألفة أسرية عكست حالة وطنية لحملة القلم حيث وفرت مؤسسة العويس الثقافية الفضاء المناسب لفعالية كبيرة تكاد أن تكون الأولى من نوعها في عالم الثقافة.



تنمية الوعي

جسدت الاحتفالية توجه مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية نحو الأقلام الجادة، التي تلعب دوراً في تنمية الوعي، وعكست تقديراً لكل صاحب كلمة يستخدم قوة ناعمة لترسيخ قيم وطنية في وجدان القراء، ويؤكد على دور الثقافة في الارتقاء بالأمم وتقدمها، وتقديراً واحتراماً لكل مبدع قدم نتاجاً ثقافياً للمكتبة، وعزز من حضور الشخصية الإماراتية في المحافل الثقافية داخل وخارج الدولة.