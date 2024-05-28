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التعليم والمعرفة

إنشاء المركز العربي للتوثيق والدراسات المسرحية

مجلس الأمناء في صورة جماعية (من المصدر)
29 مايو 2024 01:07

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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عقد مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح برئاسة الكاتب المسرحي إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة، اجتماعه في الشارقة يومي 25 و26 مايو الجاري، بحضور ثمانية عشر عضواً، إضافة لمدير إدارة النشر الدكتور يوسف عايدابي، ومدير إدارة التدريب والتأهيل غنام غنام، ومدير الإدارة العامة ناصر آل علي.
وقد بحث أعضاء مجلس الأمناء إنشاء المركز العربي للتوثيق والدراسات المسرحية، الذي وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهيئة لإنجازه، كما تم وضع الخطوات العملية لتفعيله، من خلال حيز خاص للمركز في المقر الدائم للهيئة، ووضع الآليات التي تضمن نجاح عمله.
كما بحث الأمناء ما تم من إنجازات خلال الفترة التي تفصلهم عن اجتماعهم الذي عقد في إطار الدورة الـ14 من مهرجان المسرح العربي التي نظمت في بغداد يناير المنصرم، كما راجعوا توصيات ومقترحات ذلك الاجتماع المتعلقة بعمل الهيئة عامة وبمهرجان المسرح العربي ومسابقات الهيئة السنوية ومسائل النشر والإعلام وبرامج التدريب بشكل تفصيلي.
كما شكل مجلس الأمناء لجان عمل منبثقة عنه لتكون ذراعاً فاعلة في التنفيذ والمتابعة.
وقد صرح الكاتب المسرحي إسماعيل عبدالله، الأمين العام، رئيس مجلس الأمناء في هذه المناسبة قائلاً: بتوجيه من صاحب السمو حاكم الشارقة، بتأسيس المركز العربي للتوثيق والدراسات المسرحية، عكفنا على أن يرى النور في رحاب المقر الدائم، ومجلس الأمناء عمل على وضع الخطوات التي تكفل نجاحه.

الهيئة العربية للمسرح
الشارقة
سلطان القاسمي
مهرجان المسرح العربي
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