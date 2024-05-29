«أبوظبي للغة العربية» يختتم بنجاح مشاركاته في معارض الكتاب بالمنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز أبوظبي للغة العربية بنجاح عدداً من مشاركاته السنوية في معارض الكتاب الإقليمية والتي يسعى من خلالها إلى التعريف بجهوده الرامية إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وحضورها، ونشر ودعم الثقافة العربية، وتعريف الجمهور العربي بشكل أوسع على أحدث مشاريعه، ومستجدات مبادراته الثقافية، فضلاً عن الترويج لمجموعة جديدة من أحدث إصداراته. وتفصيلاً اختتم المركز مشاركته في «المعرض الدولي للنشر والكتاب 2024» في العاصمة المغربية الرباط، والذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، حيث ترأس وفد المركز الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وبمشاركة سعيد الطنيجي، المدير التنفيذي للمركز.

وتم خلال المشاركة عقد سلسلة من الاجتماعات مع معالي وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي الدكتور محمد المهدي بنسعيد، والسيدة لطيفة مفتقر، مديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات، وهي الجهة المشرفة على المعرض، حيث بحث الجانبان العلاقات الثقافية الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات والمغرب، وآليات العمل المشترك لتعزيز الشراكة بين الوزارة ومركز أبوظبي للغة العربية، واستعرض رئيس المركز والمدير التنفيذي المشاريع التي يعمل عليها المركز، وأهميتها للمثقف والناشر المغربي.

كما عقد وفد المركز عشرات اللقاءات المهنية مع الناشرين والكتاب والمؤلفين من المغرب، وتم إطلاعهم على مشاريع المركز. كذلك شارك سعادة رئيس المركز بورقة عمل ضمن محاضرة متخصصة حملت عنوان: «قراءة التراث وكتابة المستقبل». فيما شهد جناح المركز إقبالاً كبيراً من القراء وزوار المعرض، وتم بيع جميع الكتب المعروضة في الجناح.

من جهة أخرى اختتم المركز كذلك مشاركته في الدورة الـ 33 من «معرض الدوحة الدولي للكتاب»، الذي أقيمت فعالياته في العاصمة القطرية بمشاركة ما يقارب الـ 515 دار نشر من 42 دولة في العالم. حيث شارك المركز بباقة متنوعة من الإصدارات والكتب والتي شهدت إقبالاً متميزاً من زوار المعرض، كما ارتفعت مبيعات الجناح بما نسبته 20% مقارنه مع ما تحقق خلال المشاركة في دورة العام الماضي للمعرض. وعمل الفريق المشارك خلال الحدث على التعريف بمشاريع المركز ومستجداتها، وتعزيز حضور معرض أبوظبي الدولي للكتاب عبر الترويج لبرامجه والفرص التي يقدمها للعارضين.