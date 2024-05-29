مركز سالم بن حم الثقافي يبحث التعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

زار الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي وكان في مقدمة مستقبليه عبدالله ماجد آل علي المدير العام، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي وتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في العمل الأرشيفي والثقافي. وقدم المدير العام تعريفاً بالأرشيف والمكتبة الوطنية وبأبرز ملامح خطته الاستراتيجية والتطور الذي يشهده.

وأشاد ابن حم بالدور الوطني الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية وهو يعمل على جمع ذاكرة الوطن، وحفظ أصول الدولة التاريخية بأشكالها، وفق أفضل الطرق والممارسات العالمية ونقلها إلى الأجيال القادمة، وتوفيرها للباحثين والأكاديميين بطرق وتقنيات متطورة، ويسهم في التنشئة الوطنية للأجيال، ويعزز الولاء والانتماء للوطن، مؤكداً أهمية الماضي في صياغة الحاضر واستشراف المستقبل، وكذلك جهوده المتواصلة من أجل إنشاء مكتبة وطنية تضاهي كبريات المكتبات في العالم وتحفظ الإرث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة.



تعزيز التوعية

وأكد ابن حم أن كل ما يحققه الأرشيف والمكتبة الوطنية من نجاح وتميز يعود إلى الاهتمام والدعم الكبيرين من القيادة الحكيمة.

وأضاف ابن حم: «أنه يمكن للتعاون بين الأرشيف والمكتبة الوطنية ومركز سالم بن حم الثقافي، من خلال تعزيز التوعية والتثقيف في المجالات المختلفة مثل التنمية المستدامة، مما يدعم اتجاه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وتنظيم فعاليات توعوية مشتركة بين الطرفين وإنشاء موارد تثقيفية لتعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية والبيئية والثقافية المهمة. وبالتالي يمكن لهذا التعاون أن يسهم في نشر المعرفة وتعميق الفهم للتاريخ والثقافة وللهوية الوطنية، بالإضافة إلى بناء مجتمع على قدر كبير من الثقافة والوعي، وتقديم قيمة معرفية وثقافية واقتصادية كبيرة».



جولة وإهداء

قام الشيخ مسلم بن حم بجولة في الأرشيف، رافقه خلالها عبدالله آل علي، حيث اطلع على قاعة الشيخ زايد بن سلطان وعلى نماذج من الوثائق المكتوبة، والصور الفوتوغرافية التاريخية والخرائط التاريخية، وشملت الجولة مكتبة الإمارات وهي من أبرز المكتبات المتخصصة بتاريخ وثقافة دولة الإمارات، ومنطقة الخليج، وكذلك زيارة قاعة الشيخ سرور بن محمد.

وفي نهاية اللقاء قام عبدالله ماجد آل علي، مدير الأرشيف والمكتبة الوطنية، بإهداء الشيخ مسلم كتاب «يوميات سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان»، رحمه الله.