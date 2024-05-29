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ولي عهد الفجيرة يطلع على كتابَين نادرَين في الفنون الإسلامية

ولي عهد الفجيرة خلال لقائه محمد النوري (وام)
30 مايو 2024 01:21

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الفنان محمد النوري، عضو مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. واطلع سموه خلال اللقاء، على محتويات الكتاب الأول وهو نسخة مطبوعة بالذهب من المصاحف النادرة للقرآن الكريم، التي تمت طباعتها في ألمانيا في سبعينيات القرن الماضي، وتتميز بجودتها العالية ودقتها الفائقة.
كما اطلع سموه على محتويات الكتاب الثاني وأبرز فصوله التي تناولت نظام الفرمانات السلطانية العثمانية القديمة، وذلك من خلال تحليل محتوى الفرمانات وشكلياتها وأساليب إنشائها، كما يتناول الكتاب مختلف أنواع الفرمانات العامة والخاصة، في مختلف المجالات. وتناول اللقاء حديثاً عن فن المنمنمات والمدرسة العربية التاريخية لهذا الفن، وتأثر الأساليب في الفنون بما حولها من عوامل، بالإضافة لتداخل الفكر الحضاري مع الفنون، ومن ضمنها الفنون الإسلامية.
وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالجهود المبذولة من قبل الأكاديمية لاقتناء نسخ مميزة ونادرة من المؤلفات والمخطوطات في مجال الفن الإسلامي، بالإضافة لتطوير الفنون الجميلة في إمارة الفجيرة، مؤكداً أهمية المعرفة والفن في تنمية المجتمع، وضرورة الاهتمام بتنشئة الأجيال على الثقافة الإسلامية والاعتزاز بالموروث الفني والثقافي العربي.  
من جانبه، أعرب محمد النوري، عضو مجلس أمناء الأكاديمية، عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على دعمه المتواصل للأكاديمية، وعلى اهتمام سموه بالفنون باختلاف أشكالها وتخصصاتها. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

ولي عهد الفجيرة
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الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
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