رحلة من الإبداع في مكتبة محمد بن راشد الشهر الجاري

دبي (الاتحاد)

تستضيف مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر يونيو، مجموعة متنوعة وثرية من الفعاليات وورش العمل الإبداعية، والجلسات الحوارية، بالإضافة إلى لقاءات مع كُتّاب وشعراء مشهورين، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الثقافة والمعرفة في المجتمع، وتشجيع التفاعل الثقافي بين مختلف شرائح المجتمع.

وتنطلق أولى الفعاليات مع ورشة عمل تفاعلية ضمن برنامج الكتابة الإبداعية مع الروائية والإعلامية آن الصافي، والتي ستركز من خلالها على كيفية ابتكار الشخصيات واستلهام الأفكار، والشخصيات الرئيسية والثانوية وطريقة بناء كل منها.



رسائل بحثية

وخلال شهر يونيو، تطلق مكتبة محمد بن راشد بالتعاون مع جامعة الوصل خمس رسائل بحثية علمية مطبوعة، لباحثين إماراتيين وعرب من حملة الدكتوراه.

وستقدم المكتبة ضمن برنامج «الخطابة العامة» وبالتعاون مع نادي «توست ماسترز دبي»، ورشتي عمل للمدربين المحترفين مروان مدحت والمدرب مينيش رتنادراي.

وفي إطار فعاليات المكتبة للاحتفاء بالثقافات المتعددة في إمارة دبي، تستضيف أمسية شعرية للاحتفاء بـ «الثقافة الفيلبينية»، بمشاركة عدد من الشعراء من دولة الفيلبين. وتستمر فعاليات ورش الكتابة بتقديم ورشة عمل مميزة بإشراف الكاتبة ريم حنا.



موسيقى وشعر

وستحتفي المكتبة باليوم العالمي للموسيقى من خلال استضافة فرقة أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب بقيادة الموسيقار رياض قدسي.

وستعقد المكتبة، ورشة عمل متميزة بعنوان «بحور وقوافٍ» يقدمها الشاعر الإماراتي المعروف عبدالله الهدية.

وتختتم المكتبة فعالياتها لشهر يونيو بورشة عمل مميزة تحت عنوان «صناعة الأفلام المتحركة»، التي ستقدمها المخرجة زينب جبر.