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التعليم والمعرفة

عرض مسرحية «ابتلشنا فيهم» ثالث وخامس أيام العيد

جانب من المؤتمر الصحفي (من المصدر)
1 يونيو 2024 01:02

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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ينتظر محبو المسرح في رأس الخيمة عرض المسرحية الكوميدية «ابتلشنا فيهم» ثالث وخامس أيام عيد الأضحى المبارك على خشبة مركز رأس الخيمة الإبداعي «المركز الثقافي» بالإمارة، والتي تبرز من خلال المواقف الطريفة سلبيات وإيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي، ومدى تأثيرها على الفرد والمجتمع، والعرض بطولة مجموعة من الفنانين من مختلف الأجيال والواعدين، من تأليف وإخراج صالح محمد، ويقدم العرض تحت رعاية الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، وهو من تقديم جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز رأس الخيمة الإبداعي، بحضور سالم المفتول عضو المجلس الوطني، وعبد الله الصرومي رئيس جمعية شمل، والكاتب نجيب الشامسي وأحمد الشحي عضو المجلس الوطني السابق، والممثلة زينب العسكري وعدد من النقاد والممثلين المسرحيين والكتاب.
وقال سالم المفتول، عضو المجلس الوطني، إن الحراك المسرحي في رأس الخيمة منذ الأعوام الماضية ينمو ويقدم على خشبته كل ما هو جيد ونافع للمجتمع، ويناقش بالدرجة الأولى عديد القضايا، سواء مجتمعية أو غير ذلك بقالب كوميدي أو درامي أو ثقافي بحت.
من جانبه، قال عبد الله الصرومي إن جمعيات النفع العام تعمل جاهدة على دعم الجانب الثقافي والمجتمعي من خلال توفير الاحتياجات كافة، مشيراً إلى أن هناك قضايا في المتجمع تحتاج إلى تسليط الضوء عليها لمواجهة سلبياتها وإيجاد حلول لها.
بدوره، قال الكاتب نجيب الشامسي إن مسرح رأس الخيمة ومنذ بداياته القديمة من عشرات السنين كان يهدف ولا يزال إلى تحقيق بصمة للأجيال القادمة، ويسعى وبشكل مستمر إلى تحدي الصعوبات والمطبات التي تواجه، مشيراً إلى أن هناك مواهب وشخصيات مبدعة وملهمة في الإمارة تكسر دائماً حاجز المستحيل، سعياً منها لتحقيق رسالتها ومضمونها الثقافي الذي يخدم المسرح الإماراتي.
وقالت الفنانة زينب العسكري، إنها تنتظر وفي كل مرة الأعمال المسرحية في رأس الخيمة، لأنها تحمل وفي كل مرة طاقات إبداعية مختلفة من مختلف الأجيال والأعمار، متمنية أن تستمر هذه المسيرة المسرحية على خشبة مسارح رأس الخيمة بنجاح وتميز.

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