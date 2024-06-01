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أبوظبي تستعد لتقديم عروض مسرحية جديدة

أبوظبي تستعد لتقديم عروض مسرحية جديدة
2 يونيو 2024 01:13

فاطمة عطفة (أبوظبي)

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المسرح، يجمع بين التراث والثقافة والإبداع، مصدر المتعة والفائدة للصغار والكبار معاً على المستوى الشعبي والرسمي، من هنا يأتي الاهتمام بالأعمال المسرحية باعتبارها من الأولويات الثقافية في الإمارات والعالم، ومنارة ملهمة لجمهور «أبو الفنون».
إعداد الممثل
تضم أبوظبي عدداً من المسارح الجاهزة لاستقبال العروض، إلى جانب مشاريع الطلاب التي تقدم على بعض هذه المسارح، حيث يشهد مسرح جمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، أعمال التدريب على ورش مسرحية لتقديم عروض خاصة، فهناك فرقة مسرحية تضم 12 ممثلاً يقوم بتدريبهم المخرج التونسي د. عبد الحكيم صويد، والكاتب المسرحي في أكاديمية الشارقة عبدالله يوسف السعد، الذي حدثنا عن هذا المشروع المسرحي الذي يجري التدريب عليه ليقدم في المهرجانات المسرحية القادمة، قائلاً: نعمل في ورشة إعداد الممثل بجمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، وهذه الورش تستمر لمدة شهرين، وفي نهاية التدريب سيكون هناك عرض خاص لأعضاء هذه الورشة المسرحية، كما نعمل على عدة مشاريع سوف يقدمونها خلال المهرجانات التي يتم عرضها بالدولة، ومن بينها مهرجان دبي للشباب، ومهرجان الشارقة المسرحية.
وتابع السعد أنه يعمل بهذه التدريبات كمساعد للمخرج عبد الحكيم صويد، بهدف تحسين أداء الممثلين، حتى ينتهوا من مخرجات هذه الورشة لعمل قادم، مشيراً إلى أن النص المكتوب الذي يتم التدريب عليه سوف يقدم في مهرجانات قادمة، بعد إجراء بعض التعديلات في بنيته الأدبية، لافتاً إلى أنه تبقى هناك دائماً مساحة إبداعية للممثل، ولكن للمخرج رؤيته الأخيرة بما يناسب روح العمل، ويسهم في نجاحه.
ويرى السعد أن الحركة المسرحية في الإمارات متميزة، خاصة في الشارقة، التي بدأت مبكراً من ناحية الاهتمام بالأعمال المسرحية، وقال: أبوظبي تشهد حراكاً مسرحياً كبيراً، ولها دورها في رفد الثقافة، خاصة في ظل توفر الإمكانيات والطاقات، والتعاون الكامل من جانب المؤسسات الحكومية، ونحن نسعى لتنشيط المسرح والمشاركة في مهرجانات محلية وعربية، مما يثري الحركة الأدبية والفنية.
«صرخة أمل»
تحدث السعد عن تجربته في التمثيل والكتابة أيضاً، حيث كتب نصاً مسرحياً شارك به في مهرجان الخليج السادس بالعاصمة السعودية الرياض، وحصل على جائزة أفضل نص مسرحي، موضحاً أن جمعية أبوظبي داعمة للنشاط المسرحي، وهناك مجموعة من النصوص يتم العمل عليها لتشارك في مهرجانات قادمة، ومنها مسرحية «صرخة أمل» التي تتحدث عن الفقد وكيف يؤثر على حياة الشخص بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام، حيث إن، الهروب من الواقع ليس هو الحل، بل لابد من الصبر ومواجهة هذا الفقد بكل ثبات، ونتمنى لهذا العمل أن يكتمل ويظهر إلى النور قريباً.

أبوظبي
التراث
الثقافة
المسرح
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