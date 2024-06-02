الإثنين 3 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

قلعة ضاية.. مرجع ثقافي مُلهم يسرد تاريخ المنطقة

القلعة شاهدة على تاريخ المنطقة (من المصدر)
3 يونيو 2024 01:23

هزاع أبوالريش (أبوظبي)
قلعة «ضاية» من أشهر القلاع القابعة على المرتفعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، شُيّدت هذه القلعة ذات القمة المزدوجة والمبنية من الطوب الطيني خلال القرن الثامن عشر، ثمّ رُمّمت في أواخر التسعينيات، وتُعتبر مَعلماً تاريخياً عريقاً، وتندرج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، حيث تقف شامخة وسط الجبال الشاهقة والوديان الخصيبة العامرة بأشجار النخيل في إمارة رأس الخيمة، تتوسّطها واحة وارفة الظلال ذات إطلالات خلابة، وسط الجبال الشامخة، مروراً بأشجار النخيل والأراضي الخضراء، وصولاً إلى مياه البحر الصافية.

رمز للمقاومة
أكد المؤرّخ الدكتور حمد بن صراي، أنّ قلعة «ضاية» تعدّ رمزاً من رموز المقاومة في منطقة الساحل، وتحتلّ مكاناً عالياً بمنطقة تحتضنها الجبال، وتطلّ على الساحل بالقرب من الرمس، لافتاً «مع مرور الزمن والتاريخ، أصبحت القلعة رمزاً وطنياً مهماً في الدولة، وتصميمها الخارجي يشكل جزءاً عميقاً من القوة والحضور العسكري كونها تشرف على جميع المناطق من حولها، وهذا البروز التشكيلي جعلها تهيمن عسكرياً آنذاك، وترتكز القلعة على تحصينات فائقة التأمين للظروف الطارئة والحالات الصعبة، ويتوسّطها البرج، وحولها السور ممتداً بذراعيه مغطياً مسافة دائرية الشكل، ما جعل الوصول إليها أمراً صعباً.

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد وتميم بن حمد: الإمارات وقطر تدعمان المبادرات الهادفة لوقف التصعيد وحماية المدنيين
توزيع 3300 قطعة أرض سكنية على المواطنين في اليلايس ومدينة لطيفة

وأضاف ابن صراي: خلال المعارك الطاحنة ضد البريطانيين الغزاة كانت مسرحاً للصمود والمواجهة وكيفية مجابهة العدو بإستراتيجية قتالية عالية، وسطرت تلك الملاحم الوطنية صفحات مشرقة من تاريخ المقاومة الإماراتية في وجه الغزاة القادمين من الخارج، مشيراً إلى أن هناك العديد من الكتب والمؤلفات التي كُتبت ودونت تلك الأحداث، موثقة وقائع المعارك التي دارت حول القلعة. 

ثغرة
وتابع ابن صراي: أثناء المعركة البريطانية، اتجهت أنظار القوات الغازية نحو منطقة الرمس، حيث تقف قلعة ضاية كحارس يشرف على المنطقة، وفي الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1819 أسندت كتيبة المشاة البريطانية 47 هجوماً على القلعة، وأنزل مدفعان عيار 24 رطلاً من سفينة القيادة «ليفربول»، ووضعا أمام القلعة، وفي الثامنة والنصف من صباح الثاني والعشرين من ديسمبر، وبعد قصف عنيف من مدفعية عيار 24 رطلاً، استمر ساعتين، انهار جزء من جدار القلعة، وحدثت ثغرة فيه، ليقتحم الجنود الغزاة القلعة من تلك الثغرة. 

معارك مستمرة
وأوضح ابن صراي أن المعارك استمرت بين أهل رأس الخيمة والبريطانيين أياماً من دون توقف، اعتباراً من الثاني من ديسمبر 1819، وكانت القوة القاسمية، وفقاً للتقديرات تضم 4000 -7000 مقاتل، من أهالي المنطقة، بينما تتكون القوات البريطانية من كتائب متعدّدة، تضم كل واحدة منها 1500 جندي، مع أساطيل ومدمرات بحرية، مستعينين بدول أخرى في الإمداد والمساعدة فقط، حيث يذكر التاريخ بأن القوات البريطانية تمكنت أخيراً من دخول رأس الخيمة، بعد دكّ حصونها، وأسفرت المعارك بين الطرفين عن مقتل وجرح ما لا يقل عن ألف من أهالي رأس الخيمة.

رواية ملحمية وطنية
أشار المؤرّخ الدكتور حمد بن صراي، إلى أن تاريخ قلعة ضاية، وهذا الحضور الوطني المفعم بالهوية والتضحية والوقوف ضد الغزاة بصرامة تجعل المكان يبرز بقيمته الرفيعة وثيمته التي تركت طابعاً مُلهماً في نفوس الآخرين، وأن لاحظنا أنه رغم تطور الغزاة بعتادهم العسكرية إلا أن هناك كانت معارك طاحنة، ودفاعات شرسة لأجل أن تظل الأرض ويبقى المصير المشترك بين أهالي المنطقة، مبيّناً «هذا ما جعل القلعة مرجعاً للتاريخ، والذكريات، والهوية التي لا تزال شعلة في نفوس أهل الإمارة، ورواية ملحمية وطنية تسطر صفحاتها على جبين هذا الوطن، لتبقى قبلة ترنو إليها مشاعر الأجيال، وبوصلة طريق إلى اللا نهاية.

قلعة ضاية
الإمارات
القلاع الأثرية
اليونسكو
رأس الخيمة
حمد بن صراي
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون بين المباني المدمرة في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
16 عاماً لإعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة
3 يونيو 2024
شخص يحمل بطاقة تصويت للإدلاء بصوته في الانتخابات الأوروبية السابقة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
370 مليون ناخب يختارون نواب البرلمان الأوروبي
3 يونيو 2024
نازحون فلسطينيون في مخيم للنازحين بمنطقة مواصي رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بريطانيا: مستعدون لغمر غزة بالمساعدات بعد وقف إطلاق النار
3 يونيو 2024
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يحذر من رد فعل أنصاره بعد إدانته
3 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي قرب مخيم نازحين في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبيران فلسطينيان لـ«الاتحاد»: من مصلحة الجميع الموافقة على صفقة إنهاء الحرب في غزة
3 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©