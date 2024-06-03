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التعليم والمعرفة

تعزيز حضور الخط العربي عبر «الزخرفة والتذهيب»

ورش الخط العربي
4 يونيو 2024 01:03

دبي (الاتحاد)

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تشكيلة ورش عمل متنوعة تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ضمن مشروعها «دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب»، الهادف إلى دعم وتحفيز أصحاب المواهب الناشئة وتمكينهم من التعرف على تقنيات الخط العربي وتطوير مهاراتهم في هذا المجال، وتشجيعهم على إنتاج أعمال فنية مستلهمة من روائع الخط، ما يساهم في حمايته وحفظه، ويعزز من حضوره على الساحة الثقافية والفنية.
ويتضمن المشروع الذي يستضيفه مركز الجليلة لثقافة الطفل، خلال أيام نهاية الأسبوع في الفترة من 4 وحتى 30 يونيو الجاري، العديد من الدورات المتخصصة في خطوط الرقعة والثلث والنسخ، إلى جانب فنون الزخرفة والتذهيب، وذلك تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين في فن الخط العربي، ومن بينهم الخطاط عبدالرزاق المحمود، والخطاط مصعب دوري والخطاط زيد الأعظمي.

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