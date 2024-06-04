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التعليم والمعرفة

«العويس الثقافية» توقع مذكرة تفاهم مع أسرة الأدباء في البحرين

إبراهيم الهاشمي وراشد نجم خلال التوقيع على المذكرة (من المصدر)
5 يونيو 2024 00:50

دبي (الاتحاد)

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أبرمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مذكرة تفاهم مع أسرة الأدباء والكتاب في البحرين تهدف للتعاون المشترك لما فيه خدمة الثقافة العربية والأنشطة المشتركة في البلدين، وقد تم توقيع المذكرة يوم الأحد 2 يونيو 2024 بمقر أسرة الأدباء والكتاب في البحرين، بحضور نخبة من الكتاب والشخصيات العامة، حيث وقعها من جانب مؤسسة العويس، إبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ووقعها من الجانب البحريني الدكتور راشد نجم، رئيس مجلس إدارة أسرة الأدباء والكتاب في البحرين.
وتنص بنود المذكرة على تعزيز أواصر التعاون والتشاور، بما يخدم قضايا الفكر العربي بشكل عام، وتنفيذ المشروعات التي تخدم القضايا الفكرية والفنية والثقافية، وتطوير العلاقات وتبادل الخبرات في مجال الزيارات والدراسات وورش العمل، وكذلك تبادل الأفكار والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أبرمت العديد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات وجهات ثقافية مماثلة، وأنجزت مجموعة من الندوات والبرامج المثمرة المشتركة والفعاليات التي خدمت مصلحة الثقافة العربية داخل وخارج الإمارات.
وتسعى مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، من خلال إبرام هذه المذكرة مع أسرة الأدباء والكتاب في البحرين، إلى توسيع دائرة اهتماماتها الثقافية الإقليمية والعربية، وبذلك تعكس وجهاً أصيلاً من اهتمامات المؤسسة في التعاون وتطوير العمل الثقافي العربي المشترك.
حيث نظمت المؤسسة ندوات فكرية وأمسيات ثقافية في مصر والأردن واليمن وسوريا وغيرها، وحققت بذلك حضوراً ريادياً في الساحة الثقافية العربية وأتاحت الفرصة لمزيد من التواجد الثقافي والاهتمام بالمبدعين والمشاركة في نشر الوعي المعرفي بشكل عام.

مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
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