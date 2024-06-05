«هاكاثون متحف الشندغة» يحفز روح الابتكار لدى شباب

دبي (وام)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم «هاكاثون متحف الشندغة» بالتعاون مع «سكِل لاب» خلال الفترة من 22 إلى 29 يونيو الحالي، بهدف تحفيز روح الابتكار لدى شباب وتعزيز قدراتهم على التفكير الإبداعي، والمساهمة في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية.

ويستهدف الهاكاثون الشباب من عمر 18 عاماً فما فوق، وتقوم فكرته على تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تجمع أصحاب المهارات المختلفة داخل غرف وأجنحة متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات.

ويتضمن الهاكاثون سلسلة من المنافسات التي ستجري بين 12 فريقاً، سيعملون خلال أربع ساعات فقط على فك مجموعة من الألغاز والرموز التي صممت بحرفية عالية، لتمكينهم من إظهار مهاراتهم في تقديم أفكار نوعية ومنتجات مختلفة مستلهمة من عناصر التراث المحلي المتنوعة.

ويتطلب من الفرق المشاركة استغلال الوقت المخصص لها، وتوظيفه في وضع استراتيجيات مختلفة تمكنها من ابتكار تصاميم مميزة لأعمالهم.