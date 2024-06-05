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التعليم والمعرفة

«الإنسان المهموم».. الفلسفة علاجاً

غلاف الكتاب
6 يونيو 2024 01:00

محمد نجيم (الرباط)

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في حلة أنيقة، صدر للباحث والمفكر والمترجم محمد شوقي الزين، الترجمة العربية لكتاب «الإنسان المهموم.. العلاجات الفلسفية» لمؤلفته المفكرة والفيلسوفة لورانس فانيل فيرنا، وفيه تنقلنا الكاتبة إلى وضعٍ جديد من التفلسف وهو النظر إلى الفلسفة بصفتها «ممارسة علاجية»، تُعالج اختلالات العقل من تعثر وزلل في البحث عن الحقيقة وتشييد المعرفة، واضطرابات الأنا في التأثر بالأشياء والتغير في الأحوال. كل هذا تعتني الفلسفة بمعالجته علاجاً يضم التساؤل، وإرادة الفهم، ودفع الغم، والنظر المعمق والمستبطن. 
من شأن الفلسفة أن تتلبّس أدوار الطب الروحاني الذي يعالج الأسقام الظاهرة والباطنة، العقلية والنفسية والوجودية، وملء النفوس التائهة والحائرة والمهمومة بعزاء البحث عن بدائل تخفف من سطوة الأوهام على النفوس وسطوة الخيالات المنغصة للعيش الرغد.
كذلك، وعلى شاكلة القدماء من نيميسيوس إلى ابن عربي والمايستر إكهرت، مروراً بإخوان الصفا، تعود الكاتبة، حسب المترجم، للقول: إن إنسان القرن الواحد والعشرين مكدر.. يحاول فهم العالم الذي هو ملقى فيه، ويسعى لفك شيفرته وحل ألغازه ومعرفته من دون جدوى. يبدو عقله للأسف عاجزاً تماماً لكل إدراك، لا سيما أن العلم لم يف بكل وعوده. وتضيف أن أسئلة الأمس تستمر اليوم، وتُمثل تحدياً كبيراً له، ومن ثمَّ يشعر الإنسان بنوع من التشاؤم تطغى عليه أزمة أمام الغموض الذي يشهده. لا يعرف كيف يتغلب على هذا الشعور بالتفكك.
كيف يخرج من الجهل؟ كيف يُدرك أن ثمة نظاماً وراء هذا التبعثر الظاهر أو بخلاف ذلك، كيف يستخلص نظاماً؟ على الرغم من التبعثر الممكن إدراكه، يبحث عن الخيط الأساس الذي يتعلَّق به للخروج من فتوره. بهذه الأنطولوجيا والفينومينولوجيا، إلى المنسي من الفلسفة المعاصرة وهو تداخل الأنثروبولوجيا والكوسمولوجيا، أو تبديل الإنسان «عالماً صغيراً» بالعالم «إنساناً كبيراً».
رأت الكاتبة أن المنسي في الفلسفة هو هذه الصلة الوثيقة بين الإنسان والكون التي تم حجبها، وأن الثاني يتصرف تماماً كالأول، أي بمنطق الانبجاس والتفتح والتمدد. الإنسان هو امتداد للكون الفسيح، والكون يمده بمقومات وجوده الكوسمولوجي.. وعليه، عملت الكاتبة على مراجعة مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الفلسفية المتداولة بالاشتغال عليها وفق هذه الأنطولوجيا الكونية والفينومينولوجيا البشرية، بمجاوزة دلالة الوعي كما تشكلت في العصر الحديث (ديكارت) أو تعمقت في الفترة المعاصرة (هوسرل)، وفتح الزمانية على المحل أو الحيّز وربط الإنسان بالبيئة أو العالم المحيط، علاوةً على رباطه الوثيق بأصله الكوني الذي استمدَّ منه فصله التاريخي والنظري (القول والتعقل والخطاب).
في تصديره للكتاب يقول باسكال ريشا ران: إن المؤلَّفة يسعى إلى معالجة سؤال الإنسان التائه، والمرتبك، والضائع بسبب العصر والعقلانية المتأزمة، ويحاول بنجاح «التفكير في مصير الإنسان الذي يبدو أنه انفصل عن ثبوته الوجودي». ويضيف قائلاً: «إن الكاتبة تكشف عن قدر كبير من الأصالة وليس مجرد تقليد».

الفلسفة
محمد شوقي الزين
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