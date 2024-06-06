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«الشارقة للتراث» يبحث آفاق التعاون مع جامعة بكين للغات

«الشارقة للتراث» يبحث آفاق التعاون مع جامعة بكين للغات
6 يونيو 2024 19:37

بكين (وام)
بحث معهد الشارقة للتراث آفاق التعاون المستقبلي مع جامعة بكين للغات والثقافة لا سيما في المجالات الثقافية والتراثية والبحثية.
وأوضح الدكتورعبد العزيز المسلم، رئيس المعهد، أنه بحث، خلال زيارته الجامعة التي تأتي ضمن زيارة وفد الإمارة للصين حالياً، مع خليل لوه لين عميد عمداء الجامعة إمكانية تنفيذ ورش مشتركة خاصة بالحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، مؤكداً عمق العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية وتنوعها وثراء المكون الثقافي والتراثي للبلدين، ما يتيح العديد من الفرص لإقامة شراكات وإطلاق مبادرات ثقافية وعلمية مشتركة خلال الفترة المقبلة.

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جامعة بكين للغات
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