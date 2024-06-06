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«مهرجان أبوظبي» يكرم قائد الأوركسترا دانييل بارينبويم

هدى إبراهيم الخميس ودانييل بارينبويم (من المصدر)
7 يونيو 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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كرمت مجموعة أبوظبي للموسيقى والفنون في برلين، الموسيقي الكبير وقائد الأوركسترا العالمي دانييل بارينبويم، وذلك عن مجمل أعماله وتقديراً لدوره في ترسيخ قيم المساواة ولغة الحوار والمحبة، حيث أسس إلى جانب المفكر الفلسطيني الأميركي الراحل إدوارد سعيد، أوركسترا الديوان الغربي الشرقي، انطلاقاً من إيمانه بدور الموسيقى كلغة عالمية، وباعتباره واحداً من أبرز الرواد حول العالم، في مجال الموسيقى الكلاسيكية، وشكل مصدر إلهام لكثير من العاملين في قطاع الموسيقى حول العالم.
ويأتي هذا التكريم في سياق تكريم «مهرجان أبوظبي» لمنجز المبدعين الرواد من مختلف أنحاء العالم ضمن الاحتفاء السنوي بالإسهام الاستثنائي، والعطاء الثقافي والفني للأفراد والمؤسسات، وتماشياً مع دعمه لكافة أشكال الفنون. وقد تعاون المهرجان مع المايسترو بارينبويم في العديد من المبادرات.
 وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: نمنح جائزة مهرجان أبوظبي 2024 إلى الموسيقي الكبير وقائد الأوركسترا العالمي دانييل بارينبويم تكريماً لمنجز حياته التي كرّسها مؤمناً بالانفتاح والتنوير، وتقديراً لدوره سفيراً عالميا لقيم المساواة والحوار، وداعماً للموسيقى لغةً موحّدة للأمم، ومؤسساً لأوركسترا الديوان الغربي الشرقي إلى جانب المفكر الفلسطيني الأمريكي الراحل إدوارد سعيد.
وتابعت: يؤدي دانييل بارينبويم ومؤسسة بارينبويم - سعيد، دوراً عالمياً ملهماً استناداً إلى المكانة التي للموسيقى والفنون في الحوار بين الثقافات والشعوب، وتربطنا به شراكة استراتيجية مستدامة لبناء جسور التعاون وتعزيز الحضور الإماراتي عالمياً، والاستثمار في الشباب، في إطار تعاوننا المشترك سعياً لترسيخ قيم الاحترام والتفاهم لأجل مستقبل أكثر مساواةً، حيث نظّمنا على سبيل المثال لا الحصر، أيام الموسيقى العربية في برلين لـ7 دورات متتالية حتى يومنا هذا، ونظّمنا جولات أوركسترا فلسطين للشباب في رام الله والمناطق الفلسطينية.
من جهته، قال دانييل بارينبويم: إنه لشرف عظيم لي وسعادة غامرة، قبول جائزة مهرجان أبوظبي لعام 2024. إن أوركسترا ديوان غرب – شرق، التي تأسست في عام 1999، وافتتاح أكاديمية بارينبويم – سعيد في عام 2015، مشروعان قاما ضد تجاهل الآخر وبهدف تشجيع الإنسان لمعرفة الآخر وفهم ما يفكر ويشعر به.

هدى إبراهيم الخميس
مهرجان أبوظبي
الإمارات
برلين
مهرجان أبوظبي للموسيقى والفنون
إدوارد سعيد
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