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التعليم والمعرفة

خولة السويدي تنفذ ورشة فنية للخط العربي لأطفال من كردستان العراق

فتاتان من كردستان العراق خلال الورشة (من المصدر)
7 يونيو 2024 01:00

أبوظبي (وام)

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نفذت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيسة مؤسسة «خولة للفن والثقافة»، مساء أمس الأول بمقر المؤسسة في أبوظبي ورشة فنية للخط العربي لفتاتين من الأيتام من كردستان العراق بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. جاءت هذه المبادرة ضمن فعاليات معرض «لون حلمهم» الذي تنظمه مؤسسة خولة للفن والثقافة وتتواصل فعالياته حتى 14 يونيو الجاري ويقدم عرضاً لمجموعة من اللوحات الفنية من إبداع مواهب فنية لأطفال أيتام من مصر، الهند، العراق وتوغو وأطفال لاجئين من الأردن.

تعاون إنساني وثقافي
وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي في تصريحات لها إن معرض «لون حلمهم» جاء ثمرة توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والهيئة تشمل إقامة معارض للأعمال الفنية المتنوعة للأطفال الأيتام حول العالم والمشاريع الفنية والثقافية الأخرى مستقبلاً، مشيرة إلى أن التعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي في تنظيم هذه المبادرة تعاون إنساني وثقافي مميز لدعم الأيتام وتنمية مهاراتهم الإبداعية ونوهت إلى عرض 168 عملا فنياً من 5 دول. وأعربت سموها عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الجانب الإبداعي والفني لدى الفتاتين وتطوير قدراتهما وتمكينهما من التميز والإبداع في مجال فن الخط العربي.
وأوضحت سموها أن المؤسسة نفذت ورش خط عربي وفن معماري مع 100 من طلاب وأساتذة جامعة «نافارا» الإسبانية لافتة إلى أن المعرض الفني الخاص بها والمقام حالياً في الجامعة نفسها يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار. وأشارت سموها إلى أن المؤسسة تعمل على تنفيذ ورش فنية افتراضية بلغ عدد المستفيدين منها حتى اليوم نصف مليون مشارك، إلى جانب 10 آلاف طالب في مدارس الدولة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم منوهة إلى خطط للمؤسسة للمشاركة في عدد من معارض الكتاب المحلية والدولية لعرض إصداراتها، إلى جانب معرض فني في فرنسا خلال سبتمبر القادم.

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